В Сызрани передали в суд уголовное дело о наркозакладках

В Сызрани завершилось расследование уголовного дела 29-летнего жителя одной из соседних республик, обвиняемого в приготовлении к сбыту наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела транспортной полиции Сызрани.

Обвиняемый привлек внимание сотрудников ППС Сызранского ЛО МВД России в июле, когда находился в здании железнодорожного вокзала станции Сызрань-1. Он вел себя растерянно, сильно нервничал. Стражи порядка доставили его в дежурную часть.

По данным следствия, ныне обвиняемый приехал из Москвы для приобретения и распространения наркотиков в Сызрани.

Полицейские обнаружили и изъяли из сделанного обвиняемым тайника пять свертков с 11,30 г героина. По законодательству это считается крупным размером.

Было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков (ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Расследование завершено. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Фигуранта отправили заключения под стражу. Санкция вмененной ему статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.