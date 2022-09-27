В Сызрани передали в суд уголовное дело о наркозакладках

В Сызрани завершилось расследование уголовного дела 29-летнего жителя одной из соседних республик, обвиняемого в приготовлении к сбыту наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела транспортной полиции Сызрани.
Обвиняемый привлек внимание сотрудников ППС Сызранского ЛО МВД России в июле, когда находился в здании железнодорожного вокзала станции Сызрань-1. Он вел себя растерянно, сильно нервничал. Стражи порядка доставили его в дежурную часть.
По данным следствия, ныне обвиняемый приехал из Москвы для приобретения и распространения наркотиков в Сызрани.
Полицейские обнаружили и изъяли из сделанного обвиняемым тайника пять свертков с 11,30 г героина. По законодательству это считается крупным размером.
Было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков (ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).
Расследование завершено. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Фигуранта отправили заключения под стражу. Санкция вмененной ему статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️