Самарца обвиняют в попытке подкупить пристава

В Самаре завершилось расследование уголовного дела 31-летнего местного жителя, обвиняемого в даче взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в мае 2022 г. сотрудники службы судебных приставов возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов и обратили взыскание на средства на счетах мужчины.

Должник хотел отменить эти решения и передал сотруднику ФССП 35 тыс. рублей. После передачи денег подозреваемого задержали.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд.