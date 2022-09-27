Самарца обвиняют в попытке подкупить пристава

В Самаре завершилось расследование уголовного дела 31-летнего местного жителя, обвиняемого в даче взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в мае 2022 г. сотрудники службы судебных приставов возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов и обратили взыскание на средства на счетах мужчины.
Должник хотел отменить эти решения и передал сотруднику ФССП 35 тыс. рублей. После передачи денег подозреваемого задержали.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд.
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️