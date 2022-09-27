Мошенники "облегчили" счет тольяттинки на 24 тыс. рублей

В Тольятти в отдел полиции обратилась 54-летняя местная жительница с сообщением о хищении принадлежащих ей денежных средств в сумме свыше 24 тыс. рублей.
Сотрудниками полиции установлено, что потерпевшая на сайте в сети Интернет увидела сообщение о вакансии дизайнера. С целью получения дополнительного заработка безработная жительница Тольятти прошла по указанной на сайте ссылке, где подала заявку на участие в конкурсе на вакантную должность, и указала свой абонентский номер для обратного звонка.
Через некоторое время ей позвонил неизвестный и представившись специалистом отдела кадров рекламной компании, сообщил, что для подтверждения личности соискательнице необходимо ввести свои личные данные в анкету на указанном им сайте.
Также для подтверждения серьезности своих намерений работать в компании женщина должна была заплатить взнос путем перевода денежных средств на биткоин-кошелек. Женщина выполнила условия "кадровика", после чего, безрезультатно несколько дней прождав обратной связи и узнав, что с ее счета списано более 24 тыс. руб., поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
В настоящее время по данному факту проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️