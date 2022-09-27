В Самаре официально стартовал отопительный сезон

Во вторник, 27 сентября, в региональной столице дан официальный старт отопительному сезону 2022-2023 гг. Подключение зданий к теплу началось еще на прошлой неделе, по заявкам руководителей социальных учреждений, не дожидаясь нормативного температурного минимума.

Напомним, что согласно нормативам среднесуточная температура в течение 5 суток должна быть не выше +8 градусов Цельсия. К сегодняшнему дню таких периодов не было. Например, накануне температура в среднем не опускалась ниже +9,5 градусов Цельсия.

При этом здания все же постепенно остывают, а комфорт горожан — в приоритете. Поэтому подключение объектов к теплоисточникам является одной из первоочередных задач мэрии и ресурсоснабжающих организаций. Сегодня эти вопросы стали ключевыми на совещании, которое прошло под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко. Все нюансы обсудили с "ресурсниками", руководителями предприятий жилищно-коммунального комплекса, представителями профильного городского департамента и администраций внутригородских районов.

Традиционно сначала теплоноситель получают детские сады, школы, больницы и другие объекты с круглосуточным пребыванием людей (дома ребенка, пансионаты и т. п.).

Первый вице-мэр поручил ускорить работы по запуску систем отопления. Темпы подключений наращиваются. В частности, значительных результатов достигли в ходе подключения детских садов — более 85% обеспечены теплом. Радиаторы нагрелись в половине объектов здравоохранения и ¾ учреждений опеки и соцзащиты, с круглосуточным пребыванием людей. Также ведется подключение образовательных учреждений, культуры и спорта. Всего объектов социальной сферы более тысячи, и все они требуют повышенного внимания.

С сегодняшнего дня тепло "заводят" в многоквартирные дома. Их в Самаре 10 195. Из всех МКД более 8 тысяч — с центральным отоплением, около 2 тысяч — с индивидуальным (с крышной или индивидуальной пристроенной котельной, с котлами в квартирах, с печным отоплением).

Перед началом отопительного периода управляющими и обслуживающими организациями были выполнены различные работы — такие, как промывка и опрессовка тепловых систем, ремонт внутридомовых систем отопления, подготовка элеваторных узлов управления, ремонт кровли и межпанельных швов, восстановление теплоизоляции трубопроводов и др. Паспорта готовности МКД размещались в системе "Электронное ЖКХ".

Запуск отопления не может быть осуществлен одномоментно во все здания, эта работа организуется поэтапно. Водой, предварительно нагретой до определенной температуры, сначала заполняют магистральные и квартальные сети, затем трубы, подводящие тепло к каждому зданию, открывают внутридомовые задвижки.

Управляющие и другие жилищные организации проводят пусконаладку, регулировку системы отопления, при необходимости удаляют воздушные пробки, которые возникают в ней. Процесс подключения отопления занимает около 2 недель.

Все возникающие вопросы будут решаться в оперативном порядке и адресно. Главам районных администраций и профильному департаменту поставлена задача координировать работу на местах в ежедневном режиме.

Не остаются в этот период без внимания и работы на объектах ремонта и технического перевооружения теплотрасс, которые сейчас находятся в завершающей стадии. Благодаря инвестициям, привлеченным в рамках реализации модели тарифообразования "Альткотельная", за лето и начало осени выполнен большой объем перекладок.

Напомним, что в этом году в общем перечне 20 объектов обновления, из которых 8 — дополнительные участки теплотрасс, взятых в работу, соответственно, чуть позже 12 основных. Так, среди дополнительных — и объекты на улице Стара-Загора, где подрядчику поручено трудиться максимально активными темпами и справиться с задачами в кратчайший срок. Важно отметить, что никакие близящиеся к финалу работы на теплотрассах не повлияют на запуск отопления. Есть временные схемы, с которых затем переключатся на постоянные.

В Куйбышевском районе, где в этом году начато строительство двух котельных и обновлены теплотрассы, на старте отопительного сезона новые трубы примут тепло от действующих котельных "КНПЗ" и "Волгатеплоснаб".