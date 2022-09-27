Свыше 5,5 тысячи жителей Тольятти перешли на прямые расчеты с "ЭнергосбыТ Плюс"

С сентября 2022 года более 5,5 тысячи жителей Тольятти перешли на прямые договоры с АО "ЭнергосбыТ Плюс". Речь идет про 28 многоквартирных жилых домов Автозаводского района, которые прежде находились в управлении УК ЖКХ. Переход осуществлен в целях повышения прозрачности коммунальных платежей населения.
Для удобства горожан все процедуры, связанные с переходом на прямые расчеты с энергокомпанией, можно будет провести дистанционно, не посещая офис обслуживания. Так, договор с поставщиком тепла заключается автоматически, а для перерегистрации индивидуальных приборов учета (ИПУ) достаточно отправить сканы паспорта счетчика, акта его опломбировки и последнего акта поверки на электронную почту Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" в разделе "Обратной связи" samara.esplus.ru/feedback/.
"В ближайшее время новые клиенты энергокомпании смогут использовать дистанционные сервисы, с помощью которых можно в круглосуточном режиме решить практически любой вопрос с поставщиком тепла", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Общая информация для жителей домов Автозаводского района размещена на листовках, которые получили горожане. Также задать вопрос или получить уточнение можно по бесплатному многоканальному телефону "Горячей линии" (ежедневно с 7:00 до 19:00) — 8 (8482) 24-92-44 (для соединения необходимо произнести "Оператор"). Единый номер передачи показаний ИПУ — 8 (800) 700-80-77 (круглосуточно).
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа