16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре официально стартовал отопительный сезон Субсидии на оплату ЖКХ в Самарской области В Большой Глушице завершаются работы по реконструкции насосно-фильтровальной станции В Самаре 31% объектов социальной сферы подключены к отоплению Отопительный сезон начнется в Самаре 27 сентября

ЖКХ и благоустройство Общество

Свыше 5,5 тысячи жителей Тольятти перешли на прямые расчеты с "ЭнергосбыТ Плюс"

ТОЛЬЯТТИ. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 16
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С сентября 2022 года более 5,5 тысячи жителей Тольятти перешли на прямые договоры с АО "ЭнергосбыТ Плюс". Речь идет про 28 многоквартирных жилых домов Автозаводского района, которые прежде находились в управлении УК ЖКХ. Переход осуществлен в целях повышения прозрачности коммунальных платежей населения.

Для удобства горожан все процедуры, связанные с переходом на прямые расчеты с энергокомпанией, можно будет провести дистанционно, не посещая офис обслуживания. Так, договор с поставщиком тепла заключается автоматически, а для перерегистрации индивидуальных приборов учета (ИПУ) достаточно отправить сканы паспорта счетчика, акта его опломбировки и последнего акта поверки на электронную почту Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" в разделе "Обратной связи" samara.esplus.ru/feedback/.

"В ближайшее время новые клиенты энергокомпании смогут использовать дистанционные сервисы, с помощью которых можно в круглосуточном режиме решить практически любой вопрос с поставщиком тепла", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Общая информация для жителей домов Автозаводского района размещена на листовках, которые получили горожане. Также задать вопрос или получить уточнение можно по бесплатному многоканальному телефону "Горячей линии" (ежедневно с 7:00 до 19:00) — 8 (8482) 24-92-44 (для соединения необходимо произнести "Оператор"). Единый номер передачи показаний ИПУ — 8 (800) 700-80-77 (круглосуточно).

Гид потребителя

Последние комментарии

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Фото на сайте

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2