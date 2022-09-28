Сызранец в Интернете "продавал" секс-услуги

В полицию поступила оперативная информация о том, что 34-летний житель Сызрани причастен к совершению мошеннических действий в сети Интернет.

В ходе проверки стало известно, что мужчина, получая телефонные звонки с разных регионов России от клиентов, ждущих оказания интимных услуг, сообщал, что необходимо осуществить перечисление предоплаты, а затем и залога.

Суммы назывались с нарастающим итогом от 2 тыс. руб. до 37,2 тыс. рублей. Клиентам он объяснял, что деньги потом будут возвращены и что это необходимо для безопасности девушек. После того, как потенциальный клиент, совершивший несколько раз денежные переводы, понимал, что его обманули и начинал требовать вернуть деньги, мошенник преставал выходить на связь.

Задержанный признал свою вину в противоправном деянии и сообщил, что денежные средства он потратил по собственному усмотрению.

Следственным Управлением МУ МВД России "Сызранское" четыре уголовных дела, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину), расследованы, соединены в одно производство и с обвинительным заключением в отношении 34-летнего сызранца направлены в городской суд для рассмотрения по существу.