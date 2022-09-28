Сызранец в Интернете "продавал" секс-услуги

В полицию поступила оперативная информация о том, что 34-летний житель Сызрани причастен к совершению мошеннических действий в сети Интернет.
В ходе проверки стало известно, что мужчина, получая телефонные звонки с разных регионов России от клиентов, ждущих оказания интимных услуг, сообщал, что необходимо осуществить перечисление предоплаты, а затем и залога.
Суммы назывались с нарастающим итогом от 2 тыс. руб. до 37,2 тыс. рублей. Клиентам он объяснял, что деньги потом будут возвращены и что это необходимо для безопасности девушек. После того, как потенциальный клиент, совершивший несколько раз денежные переводы, понимал, что его обманули и начинал требовать вернуть деньги, мошенник преставал выходить на связь.
Задержанный признал свою вину в противоправном деянии и сообщил, что денежные средства он потратил по собственному усмотрению.
Следственным Управлением МУ МВД России "Сызранское" четыре уголовных дела, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину), расследованы, соединены в одно производство и с обвинительным заключением в отношении 34-летнего сызранца направлены в городской суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️