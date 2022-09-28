Сотрудники Куйбышевского НПЗ стали присоединились к всероссийской акции "Сохраним лес"

Ново-Буянское лесничество Самарской области "приросло" новой зеленью — на двух гектарах ранее пустующей территории Красноярского района теперь растут три с половиной тысячи саженцев сосны. Посадили молодые деревья в рамках акции "Сохраним лес" сотрудники министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, к которым присоединились волонтеры. В их числе — работники Куйбышевского НПЗ, дочернего предприятия НК "Роснефть", для которых приумножение лесных богатств стало доброй традицией.

Ежегодная всероссийская акция "Сохраним лес", инициированная Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Федеральным агентством лесного хозяйства, проходит уже в четвертый раз. Самарская область присоединилась к этому важному начинанию в сентябре прошлого года и сразу вошла в десятку самых активных регионов. Всего в стране за три прошедших года появилось более 150 миллионов молодых деревьев, цель 2022 года –70 миллионов.

Самарские нефтепереработчики не остаются в стороне — молодые деревья помогут остановить естественную убыль леса. Весной сотрудники Куйбышевского НПЗ помогли высадить более тысячи саженцев на территории Волжского лесничества на границе Красноярского района, осенью — 3,5 тысячи в Ново-Буянском лесничестве.

Высадка молодых деревьев — часть большой экологической программы самарского предприятия, включающей восполнение биологического разнообразия. За последние несколько лет Куйбышевский НПЗ направил более 20 млрд рублей на природоохранные мероприятия, благодаря чему снизил нагрузку на атмосферный воздух в 2,5 раза. Сохранению экологического баланса в природе Самарской области способствует участие нефтепереработчиков и в других федеральных и региональных акциях. Неслучайно предприятие уже шесть раз становилось победителем Всероссийского конкурса "Лидер природоохранной деятельности" — его экологическая политика признана лучшей.