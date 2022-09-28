Достопримечательности столицы региона в серебре: семейная пара из Самарской области развивает ювелирное производство

Самарские предприятия развиваются в новых экономических реалиях. Самарчане Вячеслав и Ирина Шаровы уже пять лет развивают собственное производство и бренд ювелирных украшений. Сегодня предприниматели строят планы по увеличению штата и открытию новых торговых точек.

Вячеслав в прошлом — сварщик. Мужчина признается, что металл всегда привлекал его, но хотелось привнести в свое дело творчества, искусства. В самом начале оборудование представляло собой сварочный аппарат и болгарку. Начинали буквально с нуля, без знаний и опыта. На старте изготавливали настольные скульптуры. Так, авторами композиций с полигональными желтыми слонами и розовыми руками на самарской набережной стали супруги Шаровы.

Параллельно с этим зародилась идея рассказывать о своих изделиях в онлайн-пространстве. "Я снимал видеоролики, делал фотографии металлических скульптур. Позже стал изучать литье и постепенно пришел к ювелирному литью, — рассказал Вячеслав Шаров. — Создавая ювелирные изделия, я начал расти профессионально, но в какой-то момент понял, что уперся в потолок своей производительности, что появилась потребность в сотрудниках. Сегодня штат нашего предприятия состоит из семи человек", — рассказал предприниматель.

Благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", в Самарской области созданы благоприятные условия для развития предпринимательства. Как ранее подчеркивал губернатор Дмитрий Азаров, сегодня необходимо сделать все, чтобы предприятия Самарской области продолжали стабильно работать.

Для предпринимателей постоянно расширяется линейка инструментов поддержки, создаются центры "Мой бизнес", где предприниматели могут получить консультацию по любому вопросу, связанному с созданием и развитием своего дела. "Стабильная работа малого бизнеса — один из наших безусловных приоритетов. Мы предоставляем предпринимателям широкий спектр услуг: от консультаций, помощи в продвижении, образовательной поддержки до льготных микрозаймов и содействия при выходе на экспорт. Сегодня в сфере малого и среднего бизнеса занято более 622 тысячи человек. По уровню развития этой сферы наш регион входит в первую десятку в стране", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Стабильность и рост — главные ориентиры для предприятия Вячеслава и Ирины Шаровых. Если Вячеслав отвечает за непосредственный процесс производства, то Ирина разрабатывает дизайн изделий и отвечает за экономические показатели предприятия. На старте создания ювелирного дела семья Шаровых запустила бренд брутальных мужских украшений BonnFactory, в 2020 году появился еще один, нацеленный на женскую аудиторию — BUNTARKA. Одноименный шоурум был открыт в Самаре, на улице Фрунзе.

На предприятии не используются драгоценные камни, сами украшения достаточно скульптурные. Большим спросом пользуется природная коллекция с изделиями в виде веток, насекомых, шишек.

"Например, для создания изделий в виде шишек мы используем настоящие ольховые шишки, отливаем по старинной технологии: закрываем в гипсовую оболочку, обжигаем при правильном цикле и заливаем металл. Таким образом, изделия не повторяются и являются уникальными, как это и бывает в природе", — отметил Вячеслав Шаров.

Ежемесячно на предприятии создают 1,5 кг украшений — это примерно 350 изделий. Предприниматели рассказывают, что обороты постепенно растут.

"Конкуренция есть всегда, но нашим покупателями нравится то, что это сделано в Самаре. Раньше я создавала сувениры про наш город, а недавно мы запустили ювелирную серию про Самару. В этом есть наша уникальность, ведь предприятия, создающие сувениры, должны иметь лицензию на работу с металлом, а другие ювелирные производства не захотят привязывать изделия к конкретному городу", — пояснила Ирина Шарова.

Серебро закупается у российских аффинажных заводов. Первые станки предприниматель сварил себе сам. Это было очень серьезное и конкурентоспособное оборудование. С развитием дела предприниматель начал приобретать необходимые машины и станки, большинство из которых — российского производства: прокалочные печи, галтовочные машины, для обработки металла, и вальцовочный станок — пресс, помогающий протягивать пластины.

В ближайших планах предпринимателей — открытие "островка" по продаже ювелирных изделий в торговом центре. В настоящее время запущен процесс его создания. "Сегодня мы работаем на пределе возможностей. Вместе с открытием новой точки мы будем увеличивать и штат сотрудников, и оборот металла. По сути, все будем умножать на два", — рассказала Ирина Шарова.

Месяц назад семья стала больше, у супругов родилась дочка Полина. Это событие стало стимулом к дальнейшему развитию и освоению новых направлений ювелирной работы. "Возможно, запустим линейку изделий, которые будут напоминать родителям о том, какими их дети были маленькими", — рассказала Ирина Шарова.

В Самарской области для работы с инвесторами создано и функционирует Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инвесторам в режиме "одного окна" окажут всю необходимую поддержку и сопровождение на каждом этапе реализации их проектов.

investinsamara.ru