По Самаре ездил иностранец с поддельными водительскими правами

В Самаре сотрудники ГИБДД задержали гражданина одной из соседних республик, живущего в Москве, предъявившего для проверки водительское удостоверение с признаками подделки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Водителя седельного тягача "Renault T" с полуприцепом остановили для проверки документов в три часа утра на 43 км Красноглинского шоссе в Самаре. Инспекторы изъяли подозрительное удостоверение и направили дознавателю. По результатам проведенной экспертизы установлено, что документ выполнен комбинированным способом: серийная нумерация выполнена способом цветной электрофотографии и не соответствует образцу, т. е. имеет признаки подделки. Также эксперты обнаружили имитацию и отсутствие элементов защиты, предусмотренной законодательством.
По данным полицейских, ранее водитель одного из обществ с ограниченной ответственностью к уголовной ответственности не привлекался.
В ходе опроса задержанный признал свою вину и пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение заказал и приобрел через Интернет.
Отделом дознания ОП № 8 Управления МВД России по городу Самаре в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️