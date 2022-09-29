По Самаре ездил иностранец с поддельными водительскими правами

В Самаре сотрудники ГИБДД задержали гражданина одной из соседних республик, живущего в Москве, предъявившего для проверки водительское удостоверение с признаками подделки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Водителя седельного тягача "Renault T" с полуприцепом остановили для проверки документов в три часа утра на 43 км Красноглинского шоссе в Самаре. Инспекторы изъяли подозрительное удостоверение и направили дознавателю. По результатам проведенной экспертизы установлено, что документ выполнен комбинированным способом: серийная нумерация выполнена способом цветной электрофотографии и не соответствует образцу, т. е. имеет признаки подделки. Также эксперты обнаружили имитацию и отсутствие элементов защиты, предусмотренной законодательством.

По данным полицейских, ранее водитель одного из обществ с ограниченной ответственностью к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе опроса задержанный признал свою вину и пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение заказал и приобрел через Интернет.

Отделом дознания ОП № 8 Управления МВД России по городу Самаре в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.