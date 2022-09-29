АО "Транснефть — Приволга" подтвердило соответствие качества оказания услуг по транспортировке международному стандарту

АО "Транснефть — Приволга" подтвердило соответствие системы менеджмента качества (СМК) оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.

Инспекционный аудит был проведен российским отделением международной компании по аудиту и сертификации.

Одним из основных направлений деятельности АО "Транснефть — Приволга" является обеспечение бесперебойной транспортировки нефти и нефтепродуктов нефтеперерабатывающим предприятиям и на экспорт. Аудиторы высоко оценили способность предприятия стабильно оказывать услуги по транспортировке и хранению нефти и нефтепродуктов, а также компаундированию нефти.

Компания реализует комплекс мероприятий, направленных на расширение производственных мощностей, совершенствование технологических процессов транспортировки и техники. Аудиторы отметили ряд сильных сторон, связанных с успехами в области импортозамещения, цифровизации и энергосбережения. Особо отмечено внедрение в АО "Транснефть — Приволга" производственной системы ПАО "Транснефть".

Большое внимание уделяется соблюдению высокого уровня безопасности производственных объектов. Проводится мониторинг внутренних и внешних факторов, способных повлиять на оказание услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов. АО "Транснефть — Приволга" осуществляет дублирующий контроль качества нефти после поступления на приемо-сдаточный пункт. Отмечена скоординированная работа товарно-транспортных подразделений и подразделений управления безопасности по мониторингу движения нефти по технологическим участкам магистральных нефтепроводов, эффективность оптимизации режимов и схем перекачки, замена электрооборудования на энергоэффективное.

"На предприятии выстроен процесс своевременного реагирования на обращения потребителей и заинтересованных сторон. Для них важно качество оказываемых услуг. Мы выполняем свои обязательства в строгом соответствии с требованиями законодательства РФ, международными договорами и межправительственными соглашениями", — отметил начальник управления по учету движения нефти и нефтепродуктов АО "Транснефть — Приволга" Артем Акулов.

По итогам проверки аудиторская группа рекомендовала органу по сертификации продлить действие сертификата соответствия СМК оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 еще на один год. По истечении этого периода будет проведен очередной ресертификационный аудит.