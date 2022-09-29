В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 62-летняя учительница.
Злоумышленник действовал по классической схеме — позвонил и представился менеджером по информационной безопасности одного из банков. Мужчина попросил самарчанку помочь изобличить его коллегу, который якобы продает данные клиентов преступникам. Для этого женщине необходимо было взять кредит и "временно" перевести деньги на "безопасный счет", чтобы они не пропали.
Жетрва поверила звонившему, пошла в ближайший банк, взяла кредит 350 тыс. руб. и частями через банкоматы перевела на указанный счет.
Вскоре она вспомнила памятку подъезде, где описаны признаки мошенничества, и поняла, что стала жертвой обмана.
Теперь полицейские разыскивают мошенника.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️