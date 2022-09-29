Самарская учительница стала жертвой мошенников

В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 62-летняя учительница.

Злоумышленник действовал по классической схеме — позвонил и представился менеджером по информационной безопасности одного из банков. Мужчина попросил самарчанку помочь изобличить его коллегу, который якобы продает данные клиентов преступникам. Для этого женщине необходимо было взять кредит и "временно" перевести деньги на "безопасный счет", чтобы они не пропали.

Жетрва поверила звонившему, пошла в ближайший банк, взяла кредит 350 тыс. руб. и частями через банкоматы перевела на указанный счет.

Вскоре она вспомнила памятку подъезде, где описаны признаки мошенничества, и поняла, что стала жертвой обмана.

Теперь полицейские разыскивают мошенника.