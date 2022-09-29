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Преступления Происшествия

Начальницу почтового отделения из Самарской области будут судить за хищение товара и денег

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отрадном Самарской области завершилось расследование уголовного дела бывшей начальницы отделения почтовой связи, обвиняемой в пяти эпизодах растраты и трех служебных подлогах. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с октября 2021 г. по апрель 2022 г. женщина систематически забирала со стеллажей и склада различные товары. Всего она похитила более 500 наименований продукции на сумму свыше 77 тыс. рублей.

Кроме того, с января по июль 2022 г. руководительница отделения забрала из кассы более 114 тыс. рублей. Часть из этих денег предназначалась для выплаты пенсий и других социальных пособий. Чтобы скрыть хищения, в некоторых случаях обвиняемая вносила ложные сведения в поручения о получении выплат.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд.

Гид потребителя

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