Начальницу почтового отделения из Самарской области будут судить за хищение товара и денег

В Отрадном Самарской области завершилось расследование уголовного дела бывшей начальницы отделения почтовой связи, обвиняемой в пяти эпизодах растраты и трех служебных подлогах. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с октября 2021 г. по апрель 2022 г. женщина систематически забирала со стеллажей и склада различные товары. Всего она похитила более 500 наименований продукции на сумму свыше 77 тыс. рублей.

Кроме того, с января по июль 2022 г. руководительница отделения забрала из кассы более 114 тыс. рублей. Часть из этих денег предназначалась для выплаты пенсий и других социальных пособий. Чтобы скрыть хищения, в некоторых случаях обвиняемая вносила ложные сведения в поручения о получении выплат.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд.