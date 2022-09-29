Начальницу почтового отделения из Самарской области будут судить за хищение товара и денег

В Отрадном Самарской области завершилось расследование уголовного дела бывшей начальницы отделения почтовой связи, обвиняемой в пяти эпизодах растраты и трех служебных подлогах. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, с октября 2021 г. по апрель 2022 г. женщина систематически забирала со стеллажей и склада различные товары. Всего она похитила более 500 наименований продукции на сумму свыше 77 тыс. рублей.
Кроме того, с января по июль 2022 г. руководительница отделения забрала из кассы более 114 тыс. рублей. Часть из этих денег предназначалась для выплаты пенсий и других социальных пособий. Чтобы скрыть хищения, в некоторых случаях обвиняемая вносила ложные сведения в поручения о получении выплат.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд.
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️