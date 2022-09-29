В самарском банке 570 тыс. руб. заменили на билеты "банка приколов"

В Куйбышевский районный суд Самары отправили уголовное дело 38-летней сотрудницы банка, которую обвиняют в присвоении денег. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Во время ревизии в финансово-кредитном учреждении обнаружили недостачу более 570 тыс. рублей.

По версии следствия, к пропаже денег была причастна кассир. Правоохранители считают, что она в течение месяца похищала деньги и заменяла их билетами "банка приколов".

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). По словам подозреваемой, она потратила украденное на погашение своих кредитов.