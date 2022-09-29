В самарском банке 570 тыс. руб. заменили на билеты "банка приколов"

В Куйбышевский районный суд Самары отправили уголовное дело 38-летней сотрудницы банка, которую обвиняют в присвоении денег. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Во время ревизии в финансово-кредитном учреждении обнаружили недостачу более 570 тыс. рублей.
По версии следствия, к пропаже денег была причастна кассир. Правоохранители считают, что она в течение месяца похищала деньги и заменяла их билетами "банка приколов".
В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). По словам подозреваемой, она потратила украденное на погашение своих кредитов.
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️