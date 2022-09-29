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Футбол Спорт

Единственный гол Александра Чирковича принес "Крыльям" победу над "Факелом"

ВОРОНЕЖ. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В третьем туре группового этапа Фонбет Кубка России "Крылья Советов" в Воронеже встречались с "Факелом". Исход игры решил единственный гол.

Фото: www.kc-camapa.ru

Как сообщает официальный сайт клуба, на шестой минуте матча Владимир Хубулов, получивший мяч от Сергея Пиняева, освободился от защитников и сделал хорошую передачу в центр, где Александр Чиркович в касание отправил мяч в сетку ворот хозяев поля – 0:1.

Дмитрий Цыпченко получил в этом матче предупреждение, оно стало для него вторым в турнире, и он пропустит следующую кубковую игру.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Краснодар". Игра 11 тура Мир РПЛ состоится в понедельник, 3 октября в 20:00.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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