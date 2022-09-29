На площади Куйбышева в Самаре идет подготовка к общественной акции в поддержку итогов референдумов

В пятницу, 30 сентября, в 17:00 на площади Куйбышева состоится патриотическая акция в поддержку прошедших референдумов на территориях Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей. На главной площади Самары жители и гости области выразят поддержку всем жителям территорий, где проходил референдум.
Значимость и важность этого события для жителей братских республик трудно переоценить. Их явка на избирательные пункты красноречивее слов — на территориях прохождения референдумов она составила до 99,2%. Референдум о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей признан состоявшимся. Однако дни голосования в буквальном смысле определили будущее не только голосовавших территорий, но и для каждого россиянина, каждого из нас.
По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
21 сентября президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в телеобращении к гражданам заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: "Страна сделает все, чтобы "обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, для того, чтобы люди могли выразить свою волю. И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим".
В день начала голосования губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что это событие важно не только для людей, которые живут на этих территориях, это важно для всей России.
"Я неоднократно бывал в Крыму и знаю, как они хотели, как ждали соединения с великой Родиной, с Россией. Неоднократно был я и в Донецкой и Луганской народных республиках, знаю, как там люди этого ждут и мечтают. Надеюсь, что эта мечта сбудется. Самарского сердца хватит на всех", — подчеркнул глава региона.
Самарская область одна из первых заключила соглашение о сотрудничестве, став побратимом города Снежное в Донецкой народной республике. Сегодня там уже работают самарские врачи, строители, ведутся работы по восстановлению школ, домов, коммуникаций, ремонтируются дороги. Неравнодушные жители области отправили и отправляют тонны гуманитарных грузов.
30 сентября представители Общественной палаты Самарской области и областного правительства, артисты и лидеры патриотических, волонтерских и молодежных организаций губернии, жители и гости Самарской области выкажут поддержку жителям братских республик в их желании быть вместе с Россией. Люди соберутся вместе, чтобы выразить сплоченность, уверенность в своей стране и президенте, сопереживание, гордость за историческое воссоединение и выбор жителей регионов, в которых прошли референдумы.
"Мы гордимся нашими братьями, которые смогли отстоять свою историческую принадлежность, принадлежность быть русскими, — говорят участники патриотического мероприятия, — мы испытываем гордость за российских военных и обыкновенных граждан, которые уходят защищать Россию, и это дает чувство безопасности за нашу Родину и ее великое будущее".
"Мы вместе!", "Мы своих не бросаем! Мы снова едины!", — именно эти слова станут лейтмотивом масштабной патриотической акции Самарской области в поддержку людей, которые борясь за мир, подтвердили свое желание стать частью великой страны.
Стоит отметить, что сегодня акция взаимопомощи #мывместе расширяет свой формат. В России запускается обновленная платформа мывместе.рф и горячая линия по телефону 8-800-200-34-11, где волонтеры круглосуточно будут принимать заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи семьям военнослужащих.
Во всех регионах открываются региональные штабы #мы вместе, которые станут точкой притяжения всех неравнодушных людей, готовых помогать согражданам. Волонтеры также отправятся в мобилизационные пункты, чтобы собрать первые запросы на помощь оставленным без мужчин семьям. К движению #мы вместе присоединятся российские предприятия — представители бизнеса, готовые делиться продукцией с семьями и фронтом, приглашать родственников мобилизованных на временно освободившиеся должности, проводить экскурсии для детей военнослужащих и организовывать другую адресную помощь.
Напомним, 23 сентября в Самаре на площади Славы прошла патриотическая общественная акция "Своих не бросаем" в поддержку референдумов на территории республик Донбасса, освобожденных от украинских нацистов Херсонской и Запорожской областей.
Поддержать людей, которые захотели реализовать свое законное право на свободную и мирную жизнь, пришли 10 тысяч неравнодушных самарцев. Вместе земляками в акции принял участие губернатор Дмитрий Азаров. Поддержать жителей братских республик в их желании быть вместе с российским народом приехали люди не только из областной столицы, но и со всей Самарской области.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!