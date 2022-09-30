Чешские валидаторы в самарских трамваях заменят российскими

В Самаре начали тестировать российские валидаторы для трамваев, сообщает samara.kp.ru со ссылкой на руководителя Трамвайно-троллейбусного управления Самары Михаила Ефремова.
"В самарских трамваях сейчас стоят чешские валидаторы, однако с этим производителем мы больше не работаем, — пояснил Михаил Ефремов. — С июля мы начали тестировать российский аппарат. Его производят в Подмосковье, все комплектующие полностью отечественного производства. Пока мы фиксируем некоторые сбои в плане синхронизации программного обеспечения с оператором транспортной карты, сейчас ведется работа по устранению недочетов.
Михаил Ефремов отметил, что в трамваях и троллейбусах Самары не планируют отказываться от кондукторов.
"Валидаторы устанавливают в помощь кондукторам, а не вместо них, — пояснил руководитель ТТУ. — Аппараты не принимают наличные деньги. А несмотря на то, что 87% платежей в общественном транспорте сейчас идет по безналу, часть пассажиров по-прежнему расплачивается наличкой, и задача кондукторов их обилечивать. Цель установки валидаторов была другая — в трамваях из двух вагонов кондуктор часто просто физически не успевал обилетить всех пассажиров и по нашим расчетам мы теряли 10-12% возможной выручки. После установки валидаторов объем выручки вырос на 7%. Понятно, что они рассчитаны на сознательных пассажиров, а те, кто хочет обмануть и проехать бесплатно, ими не воспользуется. Однако для большинства пассажиров валидатор — это удобно, потому что позволяет не ждать кондуктора, а взять билет самостоятельно.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!