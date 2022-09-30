АвтоВАЗ примет на работу 4 тысячи новых сотрудников

29 сентября в Тольятти стартовал крупный автопробег "АВТОВАЗ рулит", направленный на привлечение новых сотрудников на предприятие. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли Самарской области.
"В течение месяца участники автопробега проедут по нескольким городам Самарской области с остановкой на центральных площадях или в местных домах культуры, где будут работать презентационные площадки крупнейшего завода по производству легковых автомобилей. Для жителей будут организованы информационные мероприятия, а те, кто решит устроиться на работу на предприятие, смогут пообщаться с сотрудниками кадровой службы АВТОВАЗа и получить необходимые консультации", — объяснили в официальном ведомстве.
В следующем году перед предприятием стоит амбициозная задача — выпустить до 500 тысяч автомобилей. В 2024–2025 годах завод планирует поставить на конвейер новые модели Lada.
По данным министерства, на заводе работает более 32 тыс. человек. Сейчас предприятию нужны слесари, сварщики, маляры, рихтовщики, водители-испытатели, контроллеры, комплектовщики и другие специалисты.
Средняя зарплата по основным специальностям начинается от 51,3 тыс. рублей.
Для новых работников подготовили дополнительные выплаты. Например, 12 тыс. рублей как бонус за трудоустройство, еще 10 тыс. рублей выплатят уже через неделю после начала работы, плюс, ту же сумму предоставят на аренду жилья иногородним.
Автопробег по привлечению новых кадров продлится до 8 октября. После старта в Тольятти участники масштабной акции посетят Жигулевск, Октябрьск и Сызрань. 1 октября колонна двинется в Чапаевске и Новокуйбышевске, затем в 14:00–17:00 и в 16:00–19:00 две крупные площадки в Самаре примут участников пробега. Наконец, 7 октября автоколонну встретят в Отрадном и Кинеле, а 8 октября — в Похвистнево.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.