АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы на магистральных нефтепроводах (МН) в Самарской, Волгоградской и Саратовской областях с целью обеспечения эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры.

На период производства работ транспортировка нефти по нефтепроводам Гурьев — Куйбышев, Самара — Лопатино, Саратов — Кузьмичи, Муханово — Куйбышев и Куйбышев — Тихорецк планово останавливалась на срок от 60 до 96 часов.

На линейной части трех магистральных нефтепроводов специалисты центральных ремонтных служб Самарского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений выполнили вырезку вантузов и устранили дефекты, в том числе препятствующие пропуску диагностических приборов.

По результатам проведенной технической диагностики выполнен большой объем работ по ремонту и замене линейных и станционных задвижек. Заменены три единицы запорной арматуры на линейной части МН Саратов — Кузьмичи и две — на участке Самара — Зензеватка МН Куйбышев — Тихорецк. Две задвижки заменили на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Большая Черниговка". Новые узлы запорной арматуры отличаются простотой конструкции, высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации.

На НПС "Самара-1" специалисты Самарского РНУ отключили временные камеры пуска приема средств очистки и диагностики на напорном коллекторе МН Самара — Лопатино, подключили три узла переключения на технологических трубопроводах. Выполненные работы обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность технологических трубопроводов, надежность механо-технологического оборудования объекта.

В Бугурусланском РНУ выполнены пуско-наладочные работы систем автоматизации магистральной насосной станции и резервуарного парка НПС "Муханово" после реконструкции. Успешно проведено комплексное опробование станции в течение 72 часов с проверкой алгоритмов срабатывания защит системы автоматизации.

Плановые мероприятия прошли в рамках реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Всего в работах, проведенных с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности, были задействованы порядка 260 сотрудников, использовано более 120 единиц спецтехники.

В настоящее время магистральные нефтепроводы и площадочные объекты функционируют в штатном режиме, транспортировка осуществляется в полном объеме.