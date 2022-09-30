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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" обеспечивает надежность работы магистральных нефтепроводов

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы на магистральных нефтепроводах (МН) в Самарской, Волгоградской и Саратовской областях с целью обеспечения эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

На период производства работ транспортировка нефти по нефтепроводам Гурьев — Куйбышев, Самара — Лопатино, Саратов — Кузьмичи, Муханово — Куйбышев и Куйбышев — Тихорецк планово останавливалась на срок от 60 до 96 часов.

На линейной части трех магистральных нефтепроводов специалисты центральных ремонтных служб Самарского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений выполнили вырезку вантузов и устранили дефекты, в том числе препятствующие пропуску диагностических приборов.

По результатам проведенной технической диагностики выполнен большой объем работ по ремонту и замене линейных и станционных задвижек. Заменены три единицы запорной арматуры на линейной части МН Саратов — Кузьмичи и две — на участке Самара — Зензеватка МН Куйбышев — Тихорецк. Две задвижки заменили на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Большая Черниговка". Новые узлы запорной арматуры отличаются простотой конструкции, высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации.

На НПС "Самара-1" специалисты Самарского РНУ отключили временные камеры пуска приема средств очистки и диагностики на напорном коллекторе МН Самара — Лопатино, подключили три узла переключения на технологических трубопроводах. Выполненные работы обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность технологических трубопроводов, надежность механо-технологического оборудования объекта.

В Бугурусланском РНУ выполнены пуско-наладочные работы систем автоматизации магистральной насосной станции и резервуарного парка НПС "Муханово" после реконструкции. Успешно проведено комплексное опробование станции в течение 72 часов с проверкой алгоритмов срабатывания защит системы автоматизации.

Плановые мероприятия прошли в рамках реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Всего в работах, проведенных с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности, были задействованы порядка 260 сотрудников, использовано более 120 единиц спецтехники.

В настоящее время магистральные нефтепроводы и площадочные объекты функционируют в штатном режиме, транспортировка осуществляется в полном объеме.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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