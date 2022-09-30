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Театр Культура

Самарский театр оперы и балета имени Шостаковича приглашает на балет-кутюр Юрия Смекалова

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Балет на музыку Михаила Крылова BACK TO LIFE пройдет 14 и 15 октября в 18:30.

Это история о том, как найти свой путь, как пережить потери и преодолеть дистанцию между людьми. Как творить, несмотря ни на что. Как вернуться к жизни.

В этой постановке соединяются музыка, театр, мода и современная балетная пластика. Подиум для модных показов, как мост, объединяет сцену и зрительный зал, а музыканты оркестра играют роли наравне с артистами балета.

14 октября роль кутюрье впервые исполнит новый премьер театра Николай Выломов, в роли модели — заслуженная артистка России Ксения Овчинникова, мать — Аделия Камалиева. 15 октября на сцене — Сергей Гаген, Дарья Капишникова, Вероника Землякова.

Подробности по ссылке: opera-samara.net/balet/concert924.html.

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