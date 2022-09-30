Самарский театр оперы и балета имени Шостаковича приглашает на балет-кутюр Юрия Смекалова

Балет на музыку Михаила Крылова BACK TO LIFE пройдет 14 и 15 октября в 18:30.
Это история о том, как найти свой путь, как пережить потери и преодолеть дистанцию между людьми. Как творить, несмотря ни на что. Как вернуться к жизни.
В этой постановке соединяются музыка, театр, мода и современная балетная пластика. Подиум для модных показов, как мост, объединяет сцену и зрительный зал, а музыканты оркестра играют роли наравне с артистами балета.
14 октября роль кутюрье впервые исполнит новый премьер театра Николай Выломов, в роли модели — заслуженная артистка России Ксения Овчинникова, мать — Аделия Камалиева. 15 октября на сцене — Сергей Гаген, Дарья Капишникова, Вероника Землякова.
Подробности по ссылке: opera-samara.net/balet/concert924.html.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.