В Самаре завершилось расследование уголовного дела директора ООО, обвиняемой в невыплате зарплаты. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, женщина больше двух месяцев не платила сотруднику. В итоге накопился долг более 70 тыс. рублей. При этом следствие считает, что на счетах и в кассе организации были средства для этого, но директор решила направить их на другие цели.
Сейчас задолженность частично погашена, а уголовное дело направлено в суд.
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️