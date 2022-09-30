Руководительницу самарской фирмы будут судить за невыплату зарплаты

В Самаре завершилось расследование уголовного дела директора ООО, обвиняемой в невыплате зарплаты. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, женщина больше двух месяцев не платила сотруднику. В итоге накопился долг более 70 тыс. рублей. При этом следствие считает, что на счетах и в кассе организации были средства для этого, но директор решила направить их на другие цели.

Сейчас задолженность частично погашена, а уголовное дело направлено в суд.