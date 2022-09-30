Тольяттинка получила семь лет колонии за 1 кг "синтетики"

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Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор местной жительнице, которую признали виновной в покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.