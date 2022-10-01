16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Два проекта Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования Перекресток в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой перекроют в связи со строительством метро В Ленинском районе по нацпроекту благоустроено 12 дворов Тепло есть в 48% домов Самары В Самаре удвоилось количество домов, подключенных к теплу

ЖКХ и благоустройство Общество

Два проекта Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

29-30 сентября в Москве проходит Всероссийская конференция по инициативному бюджетированию. В ходе конференции объявлены победители ежегодного Всероссийского конкурса лучших проектов инициативного бюджетирования Budget4me.

Конкурс Budget4me стартовал 1 апреля 2022 года, всего поступило 1088 заявок из 61 субъекта РФ. Жюри конкурса выбирало лучших по нескольким номинациям: "Общественное партнерство", "Общественное участие", "Самый оригинальный проект", "Лучший проект школьного и молодежного инициативного бюджетирования".

От Самарской области в тройку лидеров по двум номинациям вошли проекты, реализованные в 2021 году по губернаторскому проекту "СОдействие": "Аллея памяти им. В. В. Пенькова" - создание историко-культурного сквера по ул. Нефтяников в Нефтегорске и "Дубовая роща" - благоустройство территории по ул. Солнечной, д.43 А.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно отмечал важность работы с жителями региона в части вовлечения их в проекты по созданию комфортных условий для проживания в конкретных домах и дворах муниципалитетов области. Активные граждане имеют мощнейший потенциал, который может быть использован и реализован в конкретный социально-значимый проект.

Именно на поддержку таких граждан и проектов рассчитан губернаторский проект "СОдействие". За время реализации программы с 2017 года на рассмотрение конкурсной комиссии поступило 1754 общественных инициатив, в том числе 1657 общественных проектов.

Из бюджета Самарской области годы за пять лет реализации государственной программы Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 гг. было направлено свыше 1 млрд рублей. За время реализации губернаторского проекта "СОдействие" общественные инициативы и проекты Самарской области неоднократно становились финалистами и победителями всероссийских конкурсов.

Так, по итогам Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования 2022 года проект г. Нефтегорска "Аллея памяти им. В. В. Пенькова" стал лучшим в номинации "Общественное партнерство". Проект по созданию  историко-культурного сквера был инициирован жителями города Нефтегорск, выступившими с предложением принять участие в конкурсном отборе общественных проектов по госпрограмме.

В сентябре 2021 года проект был реализован при поддержке администрации Нефтегорского района и благотворительной помощи. Возле школы № 3 г. Нефтегорск открылся историко-культурный сквер "Аллея памяти имени Василия Владимировича Пенькова, полного кавалера ордена Славы". Гости сквера посещают аллею и возлагают цветы к памятнику; учащиеся школ на уроках истории и классных часах со своими учителями-предметниками и классными руководителями приходят сюда на экскурсию.

В номинации "Общественное участие" победу одержал проект Самарской области "Дубовая роща" (благоустройство территории по ул. Солнечной, д. 43 А). Инициативная группа жителей территории по ул. Солнечная разработали проект для участия в этой программе.

Итогом участия в программе стала прекрасная благоустроенная территория, дубовая роща со 100-летними дубами, с мощеной прогулочной зоной и лавочками, ставшая излюбленным местом для прогулок не только у жителей микрорайона "Солнечный", но и ближайшей округи.

Заслуженные награды инициаторам проектов-победителей, жителям, которые возглавили инициативную группу и смогли воплотить свои идеи в жизнь благодаря участию в госпрограмме вручили заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров и начальник департамента по работе с органами местного самоуправления Управления президента РФ по внутренней политике Михаил Котлов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Фото на сайте

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6