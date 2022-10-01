Два проекта Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования

29-30 сентября в Москве проходит Всероссийская конференция по инициативному бюджетированию. В ходе конференции объявлены победители ежегодного Всероссийского конкурса лучших проектов инициативного бюджетирования Budget4me.

Конкурс Budget4me стартовал 1 апреля 2022 года, всего поступило 1088 заявок из 61 субъекта РФ. Жюри конкурса выбирало лучших по нескольким номинациям: "Общественное партнерство", "Общественное участие", "Самый оригинальный проект", "Лучший проект школьного и молодежного инициативного бюджетирования".

От Самарской области в тройку лидеров по двум номинациям вошли проекты, реализованные в 2021 году по губернаторскому проекту "СОдействие": "Аллея памяти им. В. В. Пенькова" - создание историко-культурного сквера по ул. Нефтяников в Нефтегорске и "Дубовая роща" - благоустройство территории по ул. Солнечной, д.43 А.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно отмечал важность работы с жителями региона в части вовлечения их в проекты по созданию комфортных условий для проживания в конкретных домах и дворах муниципалитетов области. Активные граждане имеют мощнейший потенциал, который может быть использован и реализован в конкретный социально-значимый проект.

Именно на поддержку таких граждан и проектов рассчитан губернаторский проект "СОдействие". За время реализации программы с 2017 года на рассмотрение конкурсной комиссии поступило 1754 общественных инициатив, в том числе 1657 общественных проектов.

Из бюджета Самарской области годы за пять лет реализации государственной программы Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 гг. было направлено свыше 1 млрд рублей. За время реализации губернаторского проекта "СОдействие" общественные инициативы и проекты Самарской области неоднократно становились финалистами и победителями всероссийских конкурсов.

Так, по итогам Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования 2022 года проект г. Нефтегорска "Аллея памяти им. В. В. Пенькова" стал лучшим в номинации "Общественное партнерство". Проект по созданию историко-культурного сквера был инициирован жителями города Нефтегорск, выступившими с предложением принять участие в конкурсном отборе общественных проектов по госпрограмме.

В сентябре 2021 года проект был реализован при поддержке администрации Нефтегорского района и благотворительной помощи. Возле школы № 3 г. Нефтегорск открылся историко-культурный сквер "Аллея памяти имени Василия Владимировича Пенькова, полного кавалера ордена Славы". Гости сквера посещают аллею и возлагают цветы к памятнику; учащиеся школ на уроках истории и классных часах со своими учителями-предметниками и классными руководителями приходят сюда на экскурсию.

В номинации "Общественное участие" победу одержал проект Самарской области "Дубовая роща" (благоустройство территории по ул. Солнечной, д. 43 А). Инициативная группа жителей территории по ул. Солнечная разработали проект для участия в этой программе.

Итогом участия в программе стала прекрасная благоустроенная территория, дубовая роща со 100-летними дубами, с мощеной прогулочной зоной и лавочками, ставшая излюбленным местом для прогулок не только у жителей микрорайона "Солнечный", но и ближайшей округи.

Заслуженные награды инициаторам проектов-победителей, жителям, которые возглавили инициативную группу и смогли воплотить свои идеи в жизнь благодаря участию в госпрограмме вручили заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров и начальник департамента по работе с органами местного самоуправления Управления президента РФ по внутренней политике Михаил Котлов.