Житель Тольятти подозревается в краже денежных средств с банковской карты

В отдел полиции № 24 Управления МВД России по г. Тольятти обратилась 45-летняя уроженка одной из соседних республик, которая обнаружила пропажу банковской карты, а позже с ее счета списали 3 500 рублей за покупки, которые она не совершала.
Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счету потерпевшей и установили, что ее картой расплачивались в нескольких магазинах Центрального района. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них.
В ходе просмотра видеозаписи в молодом человеке, который расплачивался картой, узнали своего подучетного - 29-летнего безработного местного жителя, ранее неоднократно судимого. Молодой человек нашел чужую банковскую карту на улице и расплачивался ей в разных магазинах за еду и алкоголь.
Сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) возбуждено уголовное дело.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. и с ограничением свободы на срок до полутора лет. В ходе расследования похищенное имущество было возращено потерпевшей, а денежные средства подозреваемый возместил в полном объеме.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️