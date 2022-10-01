Житель Тольятти подозревается в краже денежных средств с банковской карты

В отдел полиции № 24 Управления МВД России по г. Тольятти обратилась 45-летняя уроженка одной из соседних республик, которая обнаружила пропажу банковской карты, а позже с ее счета списали 3 500 рублей за покупки, которые она не совершала.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счету потерпевшей и установили, что ее картой расплачивались в нескольких магазинах Центрального района. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них.

В ходе просмотра видеозаписи в молодом человеке, который расплачивался картой, узнали своего подучетного - 29-летнего безработного местного жителя, ранее неоднократно судимого. Молодой человек нашел чужую банковскую карту на улице и расплачивался ей в разных магазинах за еду и алкоголь.

Сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. и с ограничением свободы на срок до полутора лет. В ходе расследования похищенное имущество было возращено потерпевшей, а денежные средства подозреваемый возместил в полном объеме.