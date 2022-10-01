16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Житель Тольятти подозревается в краже денежных средств с банковской карты По Самаре ездил иностранец с поддельными водительскими правами Сотрудники полиции задержали мужчину, укравшего ружье из частного дома Предполагаемого поджигателя администрации Тольятти арестовали Сызранец в Интернете "продавал" секс-услуги

Преступления Происшествия

Житель Тольятти подозревается в краже денежных средств с банковской карты

ТОЛЬЯТТИ. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В отдел полиции № 24 Управления МВД России по г. Тольятти обратилась 45-летняя уроженка одной из соседних республик, которая обнаружила пропажу банковской карты, а позже с ее счета списали 3 500 рублей за покупки, которые она не совершала.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счету потерпевшей и установили, что ее картой расплачивались в нескольких магазинах Центрального района. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них.

В ходе просмотра видеозаписи в молодом человеке, который расплачивался картой, узнали своего подучетного - 29-летнего безработного местного жителя, ранее неоднократно судимого. Молодой человек нашел чужую банковскую карту на улице и расплачивался ей в разных магазинах за еду и алкоголь.

Сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. и с ограничением свободы на срок до полутора лет. В ходе расследования похищенное имущество было возращено потерпевшей, а денежные средства подозреваемый возместил в полном объеме.

Гид потребителя

Последние комментарии

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Сергей Ларин 02 сентября 2022 13:51 Житель Самары попытался обжаловать арест за похищение падчерицы

И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.

Павел Бортников 10 августа 2022 06:50 Машинист из Сызрани взял кредит на 1,3 млн руб. и отдал мошенникам

Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.

Сергей Кручинов 12 мая 2022 06:04 ФСБ задержала главу Госинспекции строительного надзора Самарской области

М-да 🤦‍♂️

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6