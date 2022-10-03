Ранее судимого тольяттинца уличили в краже телефона у подростка

В полицию Тольятти обратилась 39-летняя местная жительница. Она рассказала, что у ее несовершеннолетнего сына пропала спортивная сумка с телефоном. Материальный ущерб потерпевшая оценила в 10 тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Выяснилось, что подросток тренировался на футбольном поле одного из районных стадионов, а сумку с телефоном оставил на скамейке возле поля. Пропажа была обнаружена после тренировки. Молодой человек попросил у друга телефон, чтобы сообщить об инциденте родителям.
Правоохранители опросили участников тренировки, обошли прилегающую территорию изъяли записи с видеокамер, а также распространили ориентировку с описанием похищенного.
"Проанализировав полученную информацию, оперуполномоченные уголовного розыска предположили, что к преступлению может быть причастен 36-летний мужчина", — отмечается в сообщении.
Его задержали и доставили в отдел полиции. Задержанным оказался ранее судимый за имущественное преступление, мошенничество и фиктивную регистрацию иностранных граждан. Он рассказал, что проходил мимо стадиона, увидел вещи без присмотра и решил стать их забрать себе.
Воспользовавшись тем, что ребята были увлечены игрой в футбол, злоумышленник похитил сумку с телефоном, который впоследствии продал малознакомому мужчине. Сотрудники полиции разыскали похищенный телефон и вернули законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️