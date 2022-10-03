Ранее судимого тольяттинца уличили в краже телефона у подростка

В полицию Тольятти обратилась 39-летняя местная жительница. Она рассказала, что у ее несовершеннолетнего сына пропала спортивная сумка с телефоном. Материальный ущерб потерпевшая оценила в 10 тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Выяснилось, что подросток тренировался на футбольном поле одного из районных стадионов, а сумку с телефоном оставил на скамейке возле поля. Пропажа была обнаружена после тренировки. Молодой человек попросил у друга телефон, чтобы сообщить об инциденте родителям.

Правоохранители опросили участников тренировки, обошли прилегающую территорию изъяли записи с видеокамер, а также распространили ориентировку с описанием похищенного.

"Проанализировав полученную информацию, оперуполномоченные уголовного розыска предположили, что к преступлению может быть причастен 36-летний мужчина", — отмечается в сообщении.

Его задержали и доставили в отдел полиции. Задержанным оказался ранее судимый за имущественное преступление, мошенничество и фиктивную регистрацию иностранных граждан. Он рассказал, что проходил мимо стадиона, увидел вещи без присмотра и решил стать их забрать себе.

Воспользовавшись тем, что ребята были увлечены игрой в футбол, злоумышленник похитил сумку с телефоном, который впоследствии продал малознакомому мужчине. Сотрудники полиции разыскали похищенный телефон и вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".