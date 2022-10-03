"Росгосстрах" выплатил за поврежденный в ДТП велосипед почти 198 тыс. рублей

Велосипедисты попадают в дорожно-транспортные происшествия гораздо чаще владельцев мопедов, скутеров и электросамокатов. Об этом свидетельствует статистика компании "Росгосстрах", не подтверждающая расхожее мнение о том, что самокаты и прочие модные средства передвижения по городским улицам существенно влияют на аварийность. В этом году лишь 10% заявлений на возмещение по ОСАГО после аварий с незарегистрированными в ГИБДД средствами транспорта пришлись на электросамокаты. 57,5% — это обращения от велосипедистов, пострадавших от клиентов страховщика, еще 32,5% — от владельцев мопедов с небольшим объемом двигателя.

На велосипедистов приходится как самый значительный объем страхового возмещения в этом сегменте, так и самая крупная выплата. В среднем по полисам ОСАГО после страховых событий с велосипедами "Росгосстрах" выплачивал в этом году 32,5 тыс. рублей, а максимальная сумма страхового возмещения была зафиксирована в Челябинской области и составила 197,7 тыс. рублей — за не подлежащий ремонту после ДТП велосипед для шоссейных гонок. Среднее возмещение за поврежденный мопед составило 27,8 тыс. рублей, а за электросамокат — 18,3 тыс. рублей.

Больше всего происшествий с велосипедами, мопедами и электросамокатами страховщик зарегистрировал в этом году в Краснодарском крае — на этот регион приходится 12,5% страховых случаев. Также в число лидеров этого антирейтинга входят Челябинская, Рязанская и Пензенская области. При этом Москва и Санкт-Петербург, по улицам которых сегодня курсируют тысячи электросамокатов, аварийностью в этом сегменте не отличаются.

"Наша статистика не позволяет пока выявить какие-либо серьезные закономерности и взаимосвязи между, скажем, типом попавшего в ДТП транспортного средства, полом и возрастом владельца поврежденного велосипеда, мопеда или самоката, — говорит начальник Управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Александр Казимов. — Скажем, подавляющее большинство получателей выплаты — 85% — это мужчины, но это не значит, что они менее внимательны на дорогах. Просто их объективно больше среди пользователей такого рода транспортных средств, точно так же, как велосипедистов на дорогах России все еще гораздо больше, чем пользователей самокатов, сигвеев и прочих входящих в моду колесных "гаджетов". Что касается возраста, то пострадавшие до 40 лет и старше 40 распределились практически пополам. Причем среди тех, кому мы выплатили возмещение, есть как 18-летние, так и люди в возрасте 74 и 77 лет. Поэтому осторожнее и осмотрительнее при использовании такого рода транспорта стоит быть всем".