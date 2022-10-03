Дмитрий Азаров: Профессионализм и колоссальный опыт Игоря Иванова в полной мере проявятся на Самарской земле

В понедельник, 3 октября, министр внутренних дел Российской федерации Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи представил нового начальника регионального управления. Эту должность занял генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.

В совещании приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, руководители силовых ведомств региона.

Представляя нового начальника Главного управления МВД России по Самарской области, Владимир Колокольцев отметил, что Игорь Иванов обладает достаточными деловыми и личными качествами, чтобы в кратчайшие сроки оценить оперативную обстановку в новом субъекте и сосредоточить усилия вверенного ему коллектива на решении поставленных задач.

Губернатор подчеркнул важность эффективного взаимодействия ГУ МВД и региональных органов власти.

"Правительство региона и я лично придаю огромное значение качественному и системному взаимодействию с Главным управлением МВД России по Самарской области. У нас есть хорошие традиции взаимодействия, отработанные соглашения, четкое понимание, что от эффективности этого взаимодействия во многом зависит обеспечение законности и правопорядка на территории региона, - отметил губернатор Самарской области. - Не сомневаюсь, что высочайший профессионализм Игоря Геннадьевича, его колоссальный опыт в полной мере проявятся на Самарской земле и обеспечат укрепление правопорядка и спокойствие граждан".

Дмитрий Азаров поблагодарил министра за выстроенное взаимодействие между Министерством внутренних дел РФ и регионом.

"Уверен, благодаря новому назначению оно будет укрепляться, сохранятся существующие традиции, и будем находить новые формы взаимодействия на благо нашей страны в этих особых условиях", - подчеркнул глава региона.

Министр внутренних дел РФ отметил ряд направлений, требующих первостепенного внимания, - прежде всего, это рассмотрение поступающих обращений граждан, самый начальный этап общения с заявителями.

"На постоянном контроле должна быть организация деятельности дежурных частей, следственных оперативных групп, опорных пунктов полиции. Речь идет не только о соблюдении законности, учетно-регистрационной дисциплины, но и о принятии исчерпывающих мер для раскрытия преступлений по горячим следам", - подчеркнул глава Министерства внутренних дел России.

Также одной из важнейших задач, стоящих перед ГУ МВД, остается пресечение криминальных посягательств с использованием IT-технологий. Владимир Колокольцев отметил, что в Самарской области повысилась эффективность установления лиц, совершивших такие деяния.

"Нужно сохранять поступательность и закреплять эту позитивную тенденцию", - поставил задачу Владимир Колокольцев.

Он поблагодарил главу региона за поддержку в вопросах обеспечения правопорядка, а также участие в реализации социальных гарантий сотрудников ведомства и отметил, что благодаря выстроенному взаимодействию потребность в предоставлении жилья участковым уполномоченным полиции в Самарской области закрыта почти полностью.

Министр внутренних дел России подчеркнул, что начальник территориального органа регионального уровня несет персональную ответственность за весь спектр вопросов, касающихся обеспечения правопорядка на вверенной территории, а все сотрудники Главного управления МВД должны обладать необходимыми знаниями, морально-психологическими качествами и иметь хорошую физическую подготовку.

"Совершенно очевидно, что сложность и объем выполняемых задач в сегодняшних условиях требует соответствующего подхода. Мы все изучаем оперативные сводки, видим, как меняется обстановка в конкретных регионах и в целом по стране. Нужно быть готовыми к любому развитию ситуации, адекватно реагировать на возникающие угрозы", - подчеркнул Владимир Колокольцев и пожелал успехов в работе по обеспечению правопорядка и безопасности граждан на вверенной территории.

"Благодарю за оказанное доверие, приложу все усилия, чтобы его оправдать. Коллектив самарского гарнизона готов к выполнению поставленных задач", - ответил начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов.