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Государство и Бизнес Экономическая политика

Инновационные проекты Самарской области получат поддержку Фонда содействия инновациям

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Разработчики региона получат федеральное финансирование своих проектов. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, входящий в Группу ВЭБ.РФ, утвердил итоги конкурса по отбору проектов по программе "Старт-1" (очередь IV). От Самарской области на конкурс было подано 56 заявок, из которых 4 признаны победителями.

О необходимости создания условий для развития технологического и инновационного предпринимательства неоднократно говорил Губернатор Дмитрий Азаров. Получить поддержку на всех этапах реализации проектов разработчики региона могут в технопарке "Жигулевская долина".

"Развитие инновационных и высокотехнологических предприятий, стартапов — наш безусловный приоритет. В Самарской области сформирована сильная линейка институтов развития, мы постоянно внедряем новые инструменты региональной поддержки таких проектов, помогаем им привлекать федеральное финансирование, реализуем совместные программы с индустриальными партнерами по внедрению разработок технологических предпринимателей в инфраструктуру компаний. Все эти возможности помогают стартапам быстрее выходить на рынок и развиваться еще динамичнее", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Одним из победителей стал Артем Шмидт со своим проектом "Разработка силового функционального протеза пальца". Инноватор получил грант в размере 4 млн рублей:

"Эта победа даёт огромный потенциал для развития моего продукта — протеза пальца. Благодаря оператору Сколково и региональному представительству Фонда содействия инновациям — "Жигулёвской долине", мы получаем реальную помощь, сотрудники технопарка всегда готовы проконсультировать на каждом этапе роста нашего бизнеса. Резидентство в технопарке даёт неоспоримое преимущество, ведь мы находимся в центре событий, проходящих в Самарской области и за ее пределами. Будущим участникам конкурсов Фонда содействия инновациям я желаю не бояться идти к своей цели и использовать каждую возможность для развития. Каждый раз, подавая заявки на подобные грантовые программы, вы учитесь на своих ошибках и оттачиваете свою идею, и в конечном итоге ваш стартап пополнит число победителей конкурсов Фонда", — сказал Артем Шмидт.

Также среди победителей программы "Старт-1" (очередь IV) из Самарской области — компания "МЕТАМАКС" с проектом "Разработка конструкторской и технологической документации линейки пневматических цилиндров" в направлении "Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии" получило финансирование в размере 3,2 млн рублей.

Автор проекта "Разработка износостойких покрытий для технологической независимости элементов буровой телеметрии" Сергей Куликов получил на реализацию своей разработки 4 млн рублей.

Еще одним обладателем гранта на сумму 4 млн рублей стала компания ООО "ПЛАТУМ" с проектом "Разработка инновационной технологии термохимического воздействия на залежи нефти разогревающим составом как способ увеличения нефтеотдачи" по направлению "Ресурсосберегающая энергетика".

В Самарской области для работы с инвесторами создано и функционирует Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инвесторам в режиме "одного окна" окажут всю необходимую поддержку и сопровождение на каждом этапе реализации их проектов.

investinsamara.ru

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