Коллекторы отобрали машину у тольяттинского инвалида

В Тольятти коллекторы забрали у инвалида автомобиль из-за долга 40 тыс. рублей. Об этом сообщает samara.kp.ru.

Мужчина, страдающий редким заболеванием крови вынужден был взять кредит в микрофинансовой организации, чтобы сделать срочную дорогостоящую операцию. После операции тольяттинец стал инвалидом и из-за состояния здоровья лишился работы. Ему также требовалось долгое послеоперационное лечение, которое тоже требовало затрат и времени. В итоге у мужчины не было возможности выплачивать кредит.

Через некоторое время инвалиду начали звонить коллекторы. Долг на тот момент составил 47 тыс. рублей. В конце сентября 2022 г. мужчине пришла повестка в суд. Заседание должно состояться 18 октября, но 30 сентября к нему наведались коллекторы. Они начали грузить машину на эвакуатор, даже не предупредив владельца. Тольяттинец вышел с документами и спросил, на каком основании автомобиль забирают. В итоге машину все же забрали.

При этом машина состояла в реестре инвалидов, такие автомобили нельзя забрать в счет уплаты долга, тем более без решения суда.

Мужчина написал заявление в полицию. После этого выяснилось, что эвакуатор уехал в Самару. Однако полицейские не стали никого задерживать по горячим следам.