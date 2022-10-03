В Тольятти коллекторы забрали у инвалида автомобиль из-за долга 40 тыс. рублей. Об этом сообщает samara.kp.ru.
Мужчина, страдающий редким заболеванием крови вынужден был взять кредит в микрофинансовой организации, чтобы сделать срочную дорогостоящую операцию. После операции тольяттинец стал инвалидом и из-за состояния здоровья лишился работы. Ему также требовалось долгое послеоперационное лечение, которое тоже требовало затрат и времени. В итоге у мужчины не было возможности выплачивать кредит.
Через некоторое время инвалиду начали звонить коллекторы. Долг на тот момент составил 47 тыс. рублей. В конце сентября 2022 г. мужчине пришла повестка в суд. Заседание должно состояться 18 октября, но 30 сентября к нему наведались коллекторы. Они начали грузить машину на эвакуатор, даже не предупредив владельца. Тольяттинец вышел с документами и спросил, на каком основании автомобиль забирают. В итоге машину все же забрали.
При этом машина состояла в реестре инвалидов, такие автомобили нельзя забрать в счет уплаты долга, тем более без решения суда.
Мужчина написал заявление в полицию. После этого выяснилось, что эвакуатор уехал в Самару. Однако полицейские не стали никого задерживать по горячим следам.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️