Дмитрий Богданов: "Гарантийный фонд региона помог предпринимателям привлечь более 1,5 млрд рублей"

Региональный институт развития предпринимательства — Гарантийный фонд Самарской области — в 2022 году помог предпринимателям привлечь более 1,5 млрд рублей. Об этом рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

"Речь идет о льготных микрозаймах и поручительствах для получения банковских кредитов. Так, с начала текущего года ГФСО выдал более 200 микрозаймов на общую сумму 575 млн рублей и заключил 74 договора поручительства, что позволило предпринимателям привлечь более 1 млрд рублей. Таким образом, общая сумма финансовой поддержки превысила 1,5 млрд рублей, — представил итоги работы организации Дмитрий Богданов. — Мы постоянно совершенствуем процедуру получения льготных средств, делая ее удобной для предпринимателей. Одним из последних нововведений стала возможность удаленной подачи заявки при наличии электронной подписи", — пояснил министр.

В 2020 году по поручению Губернатора Дмитрия Азарова, ГФСО был докапитализирован на 640 млн рублей. В этом году, в связи с высокой востребованностью финансовых продуктов ГФСО, областное минэкономразвития обратилось к главе региона с предложением о выделении дополнительных средств. Дмитрий Азаров поддержал инициативу, и еще 130 млн рублей было направлено на льготное кредитование предпринимателей.

Обратиться за поддержкой в Гарантийный фонд могут и действующие, и начинающие предприниматели, а также самозанятые граждане. Субъекты малого и среднего бизнеса, состоящие в реестре, смогут получить в Фонде до 5 млн рублей, начинающие — до 2 млн рублей. При этом ставка не превышает 5,6% годовых. Самозанятым доступны льготные средства в размере от 100 до 500 тысяч рублей по рекордно низкой ставке — всего 1% годовых. Минимальный процент предусмотрен и для социально ориентированного бизнеса.

Средства для субъектов МСП предоставляются при предоставлении залогового имущества и поручительства. В качестве залога могут выступать автомобили и спецтехника, торгово-офисные помещения, нежилые помещения различного назначения, производственное оборудование.

Компания "СПП Мастер" неоднократно обращалась в ГФСО за льготными средствами на свою производственную деятельность. Предприятие занимается строительством жилых домов, участвует в программе устойчивого развития сельских территорий. В этом году строители возводили дома в Елховском, Челно-Вершинском, Кинельском районах региона.

По словам директора ООО "СПП Мастер" Виктора Капитурова, такой инструмент финансовой поддержки очень актуален для небольших компаний, в том числе с сезонными видами деятельности. "В Гарантийном фонде предпринимателям предлагают очень выгодный процент — мы уже дважды оформляли займы под 3,75%. Мы приобретали строительные материалы, возводили дом и возвращали заемные средства. Удобно, что можно оформить отсрочку уплаты основного долга. Полгода мы можем платить только проценты", — рассказал Виктор Капитуров. Предприниматель также отметил быструю и удобную процедуру оформления документов — через две недели после подачи заявки средства поступают на расчетный счет предприятия.

Как пояснила генеральный директор Гарантийного фонда Самарской области Юлия Красина, любой предприниматель, оформивший микрозайм, может воспользоваться отсрочкой по уплате основного долга сроком на шесть месяцев.

Обратиться в ГФСО можно по адресу в Самаре: ул. Молодогвардейская, д. 211 (региональный центр "Мой бизнес"), 8 (846) 989-50-77; в Тольятти: ул. Фрунзе, 14б, вход № 1, 5 этаж (оф.508).