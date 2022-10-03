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Футбол Спорт

"Крылья Советов" сыграли вничью с "Краснодаром"

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 3 октября, в 11 туре премьер-лиги "Крылья Советов"сыграли вничью с "Краснодаром" - 0:0.

Фото: pfcks.ru

Матч прошел на "Солидарность Самара Арене". Первый символический удар по мячу нанес болельщик самарского клуба интерконтинентальный чемпион, чемпион Европы, Азии, Евразии по боксу, чемпион мира по кикбоксингу Андрей Сироткин.

Игра проходила с обилием опасных моментов, несколько раз в ход матча вмешивался VAR, но завершился он без голов.

В следующем, 12 туре, "Крылья Советов" в Москве сыграют со "Спартаком". Игра состоится в воскресенье, 9 октября, в 15:00.

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Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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