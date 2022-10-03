В понедельник, 3 октября, в 11 туре премьер-лиги "Крылья Советов"сыграли вничью с "Краснодаром" - 0:0.

Матч прошел на "Солидарность Самара Арене". Первый символический удар по мячу нанес болельщик самарского клуба интерконтинентальный чемпион, чемпион Европы, Азии, Евразии по боксу, чемпион мира по кикбоксингу Андрей Сироткин.

Игра проходила с обилием опасных моментов, несколько раз в ход матча вмешивался VAR, но завершился он без голов.

В следующем, 12 туре, "Крылья Советов" в Москве сыграют со "Спартаком". Игра состоится в воскресенье, 9 октября, в 15:00.