Дмитрий Азаров: "Большой баскетбол вернулся в наш регион"

В понедельник, 3 октября, баскетбольный клуб "Самара" провел первый матч в Единой Лиге ВТБ. Поддержать наших баскетболистов пришли почти 4700 болельщиков. Вместе с земляками за родную команду болел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"Сегодня для всех любителей спорта особый день. И если бы Дворец спорта не появился на год раньше, сегодня в наш город не пришел бы большой баскетбол. Я уверен, что это станет колоссальным стимулом для мальчишек и девчонок, для самых юных любителей баскетбола", - отметил Дмитрий Азаров.
Соперниками БК "Самара" стали многократные чемпионы страны - ЦСКА. Глава региона подчеркнул, что первый матч лиги ВТБ наша команда отыграла на уровне.
"Мы принимали легендарный и самый титулованный клуб России - ЦСКА. И, по-моему, в первом матче выглядели достойно", - заявил губернатор.
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