Дмитрий Азаров: "Большой баскетбол вернулся в наш регион"

В понедельник, 3 октября, баскетбольный клуб "Самара" провел первый матч в Единой Лиге ВТБ. Поддержать наших баскетболистов пришли почти 4700 болельщиков. Вместе с земляками за родную команду болел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Сегодня для всех любителей спорта особый день. И если бы Дворец спорта не появился на год раньше, сегодня в наш город не пришел бы большой баскетбол. Я уверен, что это станет колоссальным стимулом для мальчишек и девчонок, для самых юных любителей баскетбола", - отметил Дмитрий Азаров.

Соперниками БК "Самара" стали многократные чемпионы страны - ЦСКА. Глава региона подчеркнул, что первый матч лиги ВТБ наша команда отыграла на уровне.

"Мы принимали легендарный и самый титулованный клуб России - ЦСКА. И, по-моему, в первом матче выглядели достойно", - заявил губернатор.