"Миллионер" из ГАИ: в Самаре начали судить задержанного ФСБ полицейского

Во вторник, 4 октября, судья Советского района Самары Василий Ботвинко допросил свидетелей по уголовному делу о коррупции. Фигуранты - экс-полицейский Исабек Рамазанов и его знакомый по фамилии Красноштан.

Напомним, мужчин задержала ФСБ. А позже они стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве и получении взятки.

По версии следствия, один из обвиняемых узнал о значительных доходах ООО, с которым сотрудничала организация, которую он представлял. Мужчина предложил полицейскому поучаствовать в хищении денег этой фирмы. Для этого правоохранителю нужно было предоставить информацию о доследственной проверке и контролировать ее проведение.

Речь шла об ООО "Европринт". Правоохранители считают, что директору Ивану Широкову предложили помочь избежать лишних проверок за 5 млн рублей. Деньги забирал бывший подчиненный Широкова по фамилии Красноштан. После задержания он согласился сотрудничать со следствием. В итоге следователи решили, что деньги требовал Рамазанов.

Полицейский вины не признавал и указывал, что работал в ГАИ, а не в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, где могли решить вопросы о проверке коммерческой организации.

При этом Рамазанова обвинили еще и в получении взяток от двух подчиненных за покровительство на общую сумму более 2,6 млн рублей. Сам он и в этом не признался.

По данным открытых источников, ООО "Европринт" занимается производством изделий из бумаги и картона. В компании работают 96 человек. В 2021 г. выручка выросла до 1,6 млрд рублей. Директор компании - Иван Широков, учредитель - Леонид Луговцов. Компания сообщает о себе, что изготавливает "рекламно-журнальную, этикеточную и упаковочную продукцию премиум-класса".

Интересно, что 4 октября Рамазанов возразил против присутствия СМИ в судебном процессе. Настаивали на отсутствии журналистов и некоторые его защитники. Ходатайство о закрытии процесса заявила адвокат Наталья Штырова.

Судья Василий Ботвинко, впрочем, сообщил, что процесс останется открытым и приходить на него могут все желающие. Вот только публиковать показания свидетелей запретил. Кроме того, судья запретил вести аудиозапись дальнейшего заседания.

"Это запрещено на основании распоряжения председательствующего в соответствии с УПК РФ с целью соблюдения прав и законных интересов сторон, в том числе лиц, в отношении которых в настоящее время слушается уголовное дело", - сообщил судья Ботвинко.

По мнению судьи, это требование не противоречит правовым нормам. Подсудимым же, согласно вменяемым статьям УК РФ, грозят реальные сроки лишения свободы.