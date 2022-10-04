16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Миллионер" из ГАИ: в Самаре начали судить задержанного ФСБ полицейского Пострадавшему при взрыве в парке Отрадного суд назначил принудительное лечение Паспорт Кипра и "предательство": в суде огласили переписку Александра Милеева и Людмилы Тарховой Тольяттинский маньяк Рыльков выслушал приговор еще за шесть убийств Верховный Суд отказал в рассмотрении жалобы Реналя Мязитова

Суды Происшествия

"Миллионер" из ГАИ: в Самаре начали судить задержанного ФСБ полицейского

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 134
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 4 октября, судья Советского района Самары Василий Ботвинко допросил свидетелей по уголовному делу о коррупции. Фигуранты - экс-полицейский Исабек Рамазанов и его знакомый по фамилии Красноштан.

Напомним, мужчин задержала ФСБ. А позже они стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве и получении взятки.

По версии следствия, один из обвиняемых узнал о значительных доходах ООО, с которым сотрудничала организация, которую он представлял. Мужчина предложил полицейскому поучаствовать в хищении денег этой фирмы. Для этого правоохранителю нужно было предоставить информацию о доследственной проверке и контролировать ее проведение.

Речь шла об ООО "Европринт". Правоохранители считают, что директору Ивану Широкову предложили помочь избежать лишних проверок за 5 млн рублей. Деньги забирал бывший подчиненный Широкова по фамилии Красноштан. После задержания он согласился сотрудничать со следствием. В итоге следователи решили, что деньги требовал Рамазанов.

Полицейский вины не признавал и указывал, что работал в ГАИ, а не в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, где могли решить вопросы о проверке коммерческой организации.

При этом Рамазанова обвинили еще и в получении взяток от двух подчиненных за покровительство на общую сумму более 2,6 млн рублей. Сам он и в этом не признался.

По данным открытых источников, ООО "Европринт" занимается производством изделий из бумаги и картона. В компании работают 96 человек. В 2021 г. выручка выросла до 1,6 млрд рублей. Директор компании - Иван Широков, учредитель - Леонид Луговцов. Компания сообщает о себе, что изготавливает "рекламно-журнальную, этикеточную и упаковочную продукцию премиум-класса".

Интересно, что 4 октября Рамазанов возразил против присутствия СМИ в судебном процессе. Настаивали на отсутствии журналистов и некоторые его защитники. Ходатайство о закрытии процесса заявила адвокат Наталья Штырова.

Судья Василий Ботвинко, впрочем, сообщил, что процесс останется открытым и приходить на него могут все желающие. Вот только публиковать показания свидетелей запретил. Кроме того, судья запретил вести аудиозапись дальнейшего заседания.

"Это запрещено на основании распоряжения председательствующего в соответствии с УПК РФ с целью соблюдения прав и законных интересов сторон, в том числе лиц, в отношении которых в настоящее время слушается уголовное дело", - сообщил судья Ботвинко.

По мнению судьи, это требование не противоречит правовым нормам. Подсудимым же, согласно вменяемым статьям УК РФ, грозят реальные сроки лишения свободы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ася Ф 23 сентября 2022 13:15 В Кошках мужчина, убивший котенка, остался безнаказанным

П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

Mark Krass 14 октября 2021 05:34 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6