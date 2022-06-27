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Преступления Происшествия

В Самаре командира роты ДПС обвинили в мошенничестве на миллионы

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре закончили расследование уголовного дела командира роты ДПС Исабека Рамазанова и его знакомого по фамилии Красноштан. Они попались оперативникам ФСБ по подозрению в крупном мошенничестве в начале сентября 2021 года.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии, Красноштан поссорился с начальником - директором ООО "Европринт" Широковым. Мужчину уволили, и он решил пожаловаться полицейским. Товарищ познакомил его с Рамазановым. И якобы тогда новые знакомые обсудили возможную проверку в отношении фирмы или способ получить от предпринимателя деньги за отсутствие такой проверки.

"Красноштан, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, введя в заблуждение директора ООО "Европринт" Широкова, под предлогом передачи неустановленным лицам за способствование непроведению проверок по его обращению в полицию о нарушениях в действиях ООО, получил от Широкова 5 млн рублей. Красноштан был задержан сотрудниками ФСБ", - зачитывала судья представленные следствием документы при избрании меры пресечения.

Дальше якобы Красноштан стал сотрудничать со следствием. Таким образом выяснилось, что деньги требовал Рамазанов.

Экс-полицейский вины не признавал. Защитники подчеркивали, что он работал в ГАИ, а не в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, где гипотетически могли бы назначить или отменить проверку коммерческой организации.

Но и уголовное дело следователи возбудили по статье о покушении на мошенничество. Якобы Рамазанов обещал помочь, но это было не в его силах, просто хотел нажиться.

В суде по избранию меры пресечения также прозвучало, что Красноштан предлагал Рамазанову "договориться" и обещал на определенных условиях не давать показаний против него. Разумеется, Красноштан этого не признавал.

"Пока обвиняемые знакомятся с материалами", - уточнили в правоохранительных органах. Ожидается, что через пару недель обвинительное заключение может быть передано на утверждение в прокуратуру, а затем в суд.

По данным открытых источников, ООО "Европринт" занимается производством изделий из бумаги и картона. В компании работают 96 человек. В 2021 г. выручка выросла до 1,6 млрд рублей. Директор компании - Иван Широков, учредитель - Леонид Луговцов. Компания сообщает о себе, что изготавливает "рекламно-журнальную, этикеточную и упаковочную продукцию премиум-класса".
 

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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