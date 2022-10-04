Жителя Самарской области подозревают в попытке подкупить сотрудника ДПС

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении жителя с. Августовка Большечерниговского района. Его подозревают в покушении на дачу взятки. Об этом сообщает региональное СУ СК.