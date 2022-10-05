"Бал-маскарад" Самарского театра оперы и балета увидят на сцене Большого театра в Москве

В среду, 5 октября, на Новой сцене Большого театра России Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича в рамках фестиваля "Видеть музыку" представит оперу Джузеппе Верди "Бал-маскарад".

Отметим, что VII фестиваль "Видеть музыку" проходит в Москве с 13 сентября по 12 ноября, объединяя в своей афише больше 30 спектаклей российских музыкальных театров.

Инициатор форума - Ассоциация музыкальных театров при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного президентским фондом культурных инициатив.

Всероссийский Фестиваль "Видеть музыку" - это уникальная возможность и шанс для театров приехать в столицу со своими лучшими спектаклями. Об этом говорят и самарские театральные деятели, отвечая на вопросы о предстоящем спектакле.

"Настроение прекрасное, боевое, быстрее бы уже спектакль начался. Это будет второй спектакль (первым была премьера). Всегда приятно петь с хорошими, достойными партнерами и самой по-настоящему выкладываться", - отметила заслуженная артистка Самарской области, лауреат премии "Онегин" в номинации "Примадонна", исполнительница партии Амелии Татьяна Ларина.

Ее поддержал и режиссер-постановщик оперы "Бал-маскарад" Филипп Разенков: "Перед спектаклем ощущения - радостные. Я пообщался с артистами хора, с солистами, у всех очень хорошее настроение, думаю, все у нас получится. А для меня это дебютная работа на сцене Большого театра, поэтому большое спасибо фестивалю "Видеть музыку", его организаторам и самарскому театру. И удачи нам всем - это главное".

Премьера спектакля состоялась в Самаре в апреле прошлого года, он стал лауреатом Национальной оперной премии "Онегин" в трех номинациях: Татьяна Ларина за партию Амелии - "Примадонна", Владислав Сулимский за партию Ренато - "Гость", первый премьерный спектакль - в номинации "Состав".

Партии исполнят Иван Гынгазов (театр "Геликон-опера", Ричард), Владислав Сулимский (Мариинский театр, Ренато), Татьяна Ларина (Амелия), Анна Костенко (Ульрика), Ирина Янцева (Оскар) и другие артисты театра "Шостакович Опера Балет". За пультом - дирижер-постановщик спектакля, художественный руководитель и главный дирижер Самарского театра Евгений Хохлов.

Начало спектакля - в 19:00.