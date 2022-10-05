"Бал-маскарад" Самарского театра оперы и балета увидят на сцене Большого театра в Москве

В среду, 5 октября, на Новой сцене Большого театра России Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича в рамках фестиваля "Видеть музыку" представит оперу Джузеппе Верди "Бал-маскарад".
Отметим, что VII фестиваль "Видеть музыку" проходит в Москве с 13 сентября по 12 ноября, объединяя в своей афише больше 30 спектаклей российских музыкальных театров.
Инициатор форума - Ассоциация музыкальных театров при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного президентским фондом культурных инициатив.
Всероссийский Фестиваль "Видеть музыку" - это уникальная возможность и шанс для театров приехать в столицу со своими лучшими спектаклями. Об этом говорят и самарские театральные деятели, отвечая на вопросы о предстоящем спектакле.
"Настроение прекрасное, боевое, быстрее бы уже спектакль начался. Это будет второй спектакль (первым была премьера). Всегда приятно петь с хорошими, достойными партнерами и самой по-настоящему выкладываться", - отметила заслуженная артистка Самарской области, лауреат премии "Онегин" в номинации "Примадонна", исполнительница партии Амелии Татьяна Ларина.
Ее поддержал и режиссер-постановщик оперы "Бал-маскарад" Филипп Разенков: "Перед спектаклем ощущения - радостные. Я пообщался с артистами хора, с солистами, у всех очень хорошее настроение, думаю, все у нас получится. А для меня это дебютная работа на сцене Большого театра, поэтому большое спасибо фестивалю "Видеть музыку", его организаторам и самарскому театру. И удачи нам всем - это главное".
Премьера спектакля состоялась в Самаре в апреле прошлого года, он стал лауреатом Национальной оперной премии "Онегин" в трех номинациях: Татьяна Ларина за партию Амелии - "Примадонна", Владислав Сулимский за партию Ренато - "Гость", первый премьерный спектакль - в номинации "Состав".
Партии исполнят Иван Гынгазов (театр "Геликон-опера", Ричард), Владислав Сулимский (Мариинский театр, Ренато), Татьяна Ларина (Амелия), Анна Костенко (Ульрика), Ирина Янцева (Оскар) и другие артисты театра "Шостакович Опера Балет". За пультом - дирижер-постановщик спектакля, художественный руководитель и главный дирижер Самарского театра Евгений Хохлов.
Начало спектакля - в 19:00.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.