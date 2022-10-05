В Самаре пройдет Фестиваль Академии Н.С.Михалкова

В Самаре впервые пройдет спецпроект Академии кинематографического и театрального искусства Н.С.Михалкова "Русские классики. Фестиваль одного дня". Проект расскажет о жизни и творчестве Николая Гоголя.
Мероприятия пройдут в помещениях Самарского академического театра драмы.
"За четыре года фестиваль, организованный нашей Академией при поддержке Министерства культуры РФ, собрал свыше 15 тысяч зрителей в 16 городах России и сумел приобрести своих поклонников и почитателей. В этом году центральным событием фестиваля станет показ спектакля "Игроки" в постановке Антона Яковлева с участием актеров - выпускников Академии, приуроченный к 180-летию создания гоголевской комедии. В течение одного дня гости фестиваля смогут посетить серию интересных и познавательных мероприятий - это и выставки, и лекции, и мастер-классы", - отмечает ректор Академии, народный артист России Никита Михалков.
10 октября:
• 12:00-13:30 - мастер-класс театрального режиссера Михаила Милькиса (16+).
Открытый мастер-класс будет посвящен мастерству актера театра и кино. К участию приглашаются студенты и выпускники театральных вузов, профессиональные актеры.
Экспериментальная сцена. Вход по регистрации.
• 15:00-16:30 - лекция о жизни и творчестве Николая Гоголя "Гоголь - загадка третьего тысячелетия" (12+).
Открытая лекция совместно с ГБУК Москвы "Дом Н.В.Гоголя". Гости узнают о творческом пути Николая Гоголя - писателя, чей образ окутан ореолом тайны. Лекционная программа подготовлена совместно со специалистами музея московского Дома Гоголя. Лектор - старший научный сотрудник библиотеки ГБУК Москвы "Дом Гоголя" Даниил Рясов, автор более чем 20 научных публикаций, посвященных осмыслению творчества Гоголя и его биографии.
Экспериментальная сцена. Вход по регистрации.
• 18:00-19:00 - профессиональная выставка "Гоголь: жизнь в творчестве" (16+).
Выставка создана специально для проекта совместно с Домом Н.В.Гоголя - мемориальным музеем и научной библиотекой. Выставка будет проиллюстрирована фотографиями, документами, предметами изобразительного искусства. Отдельно будет представлена композиция из музейных экспонатов, посвященная пьесе "Игроки". Экспозиция рассказывает о размышлениях Гоголя не только о развитии отдельной личности, но и о судьбах Российского государства.
Фойе Большой сцены, вход по приглашениям.
• 19:00-21:30 - показ спектакля "Игроки" (16+)
В честь 180-летия создания комедии "Игроки" Академия Н.С.Михалкова предлагает познакомить жителей Самары со сценическим воплощением произведения Гоголя в исполнении актеров - выпускников Академии Н.С.Михалкова. Показ спектакля в постановке режиссера Антона Яковлева станет завершающим фестивальный день мероприятием. Сценическая редакция одноименной пьесы - это история, погружающая зрителей в атмосферу реальной игры, заразительного драйва, который создают "настоящие" игроки, азартно играющие в "Игроков".
В ролях - Александр Арчаков, Екатерина Дулова, Григорий Иванов, Павел Ильин, Александр Коромыслов, Егор Нечаев, Иван Писоцкий, Мария Чекалина, Георгий Шабанов.
Большая сцена, вход по приглашениям.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.