В Самаре пройдет Фестиваль Академии Н.С.Михалкова

В Самаре впервые пройдет спецпроект Академии кинематографического и театрального искусства Н.С.Михалкова "Русские классики. Фестиваль одного дня". Проект расскажет о жизни и творчестве Николая Гоголя.

Мероприятия пройдут в помещениях Самарского академического театра драмы.

"За четыре года фестиваль, организованный нашей Академией при поддержке Министерства культуры РФ, собрал свыше 15 тысяч зрителей в 16 городах России и сумел приобрести своих поклонников и почитателей. В этом году центральным событием фестиваля станет показ спектакля "Игроки" в постановке Антона Яковлева с участием актеров - выпускников Академии, приуроченный к 180-летию создания гоголевской комедии. В течение одного дня гости фестиваля смогут посетить серию интересных и познавательных мероприятий - это и выставки, и лекции, и мастер-классы", - отмечает ректор Академии, народный артист России Никита Михалков.

10 октября:

• 12:00-13:30 - мастер-класс театрального режиссера Михаила Милькиса (16+).

Открытый мастер-класс будет посвящен мастерству актера театра и кино. К участию приглашаются студенты и выпускники театральных вузов, профессиональные актеры.

Экспериментальная сцена. Вход по регистрации.

• 15:00-16:30 - лекция о жизни и творчестве Николая Гоголя "Гоголь - загадка третьего тысячелетия" (12+).

Открытая лекция совместно с ГБУК Москвы "Дом Н.В.Гоголя". Гости узнают о творческом пути Николая Гоголя - писателя, чей образ окутан ореолом тайны. Лекционная программа подготовлена совместно со специалистами музея московского Дома Гоголя. Лектор - старший научный сотрудник библиотеки ГБУК Москвы "Дом Гоголя" Даниил Рясов, автор более чем 20 научных публикаций, посвященных осмыслению творчества Гоголя и его биографии.

Экспериментальная сцена. Вход по регистрации.

• 18:00-19:00 - профессиональная выставка "Гоголь: жизнь в творчестве" (16+).

Выставка создана специально для проекта совместно с Домом Н.В.Гоголя - мемориальным музеем и научной библиотекой. Выставка будет проиллюстрирована фотографиями, документами, предметами изобразительного искусства. Отдельно будет представлена композиция из музейных экспонатов, посвященная пьесе "Игроки". Экспозиция рассказывает о размышлениях Гоголя не только о развитии отдельной личности, но и о судьбах Российского государства.

Фойе Большой сцены, вход по приглашениям.

• 19:00-21:30 - показ спектакля "Игроки" (16+)

В честь 180-летия создания комедии "Игроки" Академия Н.С.Михалкова предлагает познакомить жителей Самары со сценическим воплощением произведения Гоголя в исполнении актеров - выпускников Академии Н.С.Михалкова. Показ спектакля в постановке режиссера Антона Яковлева станет завершающим фестивальный день мероприятием. Сценическая редакция одноименной пьесы - это история, погружающая зрителей в атмосферу реальной игры, заразительного драйва, который создают "настоящие" игроки, азартно играющие в "Игроков".

В ролях - Александр Арчаков, Екатерина Дулова, Григорий Иванов, Павел Ильин, Александр Коромыслов, Егор Нечаев, Иван Писоцкий, Мария Чекалина, Георгий Шабанов.

Большая сцена, вход по приглашениям.