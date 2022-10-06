Упаковщика из аэропорта Курумоч будут судить за присвоение 3,6 тыс. рублей

Куйбышевский транспортный прокурор утвердил обвинение по уголовному делу жителя Самарской области. Мужчине вменяют ч. 1 ст. 160 УК РФ ("Присвоение вверенного имущества").

По версии правоохранителей, в мае 2022 г. обвиняемый в аэропорту Курумоч занимался упаковкой багажа. За свои услуги он получил от пассажиров 3,6 тыс. руб., он не провел их через платежный терминал, а забрал себе.

Уголовное дело направлено в мировой суд.