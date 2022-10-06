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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ отказался от АКПП, вариатора и робота

ТОЛЬЯТТИ. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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После возобновления производства на АвтоВАЗе модель Lada Granta получила только механическую коробку переключения передач. Возврат к автоматическим трансмиссиям (АТ) японской фирмы Jatco (АКПП и вариатор), которые ранее устанавливались на Lada, не рассматривается, пишет ixbt.com.

Решено найти среди дружественных стран (Китай, Иран, Индия и другие) нового поставщика для автоматической трансмиссии. Это может быть адаптация европейской гидромеханической коробки передач, локализованной в КНР, либо 8-ступенчатый преселективный "робот" или вариатор. Сейчас АвтоВАЗ ищет универсальное решение, чтобы новая автоматическая трансмиссия устанавливалась на разные модели Lada с минимальной адаптацией.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что возобновление производства Lada Vesta планируют на март 2023 г., но к этому моменту найти новый "автомат" на заводе не успеют.

Также автозавод не планирует возобновлять производство АМТ ВАЗ. Автоматизированная механическая трансмиссия (АМТ или "робот"), имеющая индекс ВАЗ 2182, была впервые представлена в 2014 году. Сперва ее установили на Priora, затем другие модели Lada (Kalina, Granta, Vesta и XRAY).

Эту информацию подтвердили в пресс-службе АвтоВАЗа. Автоматизированная коробка передач была создана совместно с партнерами из Германии. Сама коробка ВАЗовская, а электромеханический актуатор используется от немецкой компании ZF. На заводе не смогли возобновить поставки этого исполнительного механизма, либо признали эксперимент с АМТ неудачным. По статистике на продажу автомобилей с АМТ приходилось всего около 10%.

Это был "робот" с электрическим приводом единственного диска сцепления. Такие модели были популярны у европейских либо японских производителей лет десять назад. На данный момент почти все ведущие автомобильные концерны мира от них давно отказались в пользу еще более современной трансмиссии: преселективных роботов с двумя сцеплениями. Главным преимуществом данной трансмиссии была ее дешевизна.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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