АвтоВАЗ отказался от АКПП, вариатора и робота

После возобновления производства на АвтоВАЗе модель Lada Granta получила только механическую коробку переключения передач. Возврат к автоматическим трансмиссиям (АТ) японской фирмы Jatco (АКПП и вариатор), которые ранее устанавливались на Lada, не рассматривается, пишет ixbt.com.

Решено найти среди дружественных стран (Китай, Иран, Индия и другие) нового поставщика для автоматической трансмиссии. Это может быть адаптация европейской гидромеханической коробки передач, локализованной в КНР, либо 8-ступенчатый преселективный "робот" или вариатор. Сейчас АвтоВАЗ ищет универсальное решение, чтобы новая автоматическая трансмиссия устанавливалась на разные модели Lada с минимальной адаптацией.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что возобновление производства Lada Vesta планируют на март 2023 г., но к этому моменту найти новый "автомат" на заводе не успеют.

Также автозавод не планирует возобновлять производство АМТ ВАЗ. Автоматизированная механическая трансмиссия (АМТ или "робот"), имеющая индекс ВАЗ 2182, была впервые представлена в 2014 году. Сперва ее установили на Priora, затем другие модели Lada (Kalina, Granta, Vesta и XRAY).

Эту информацию подтвердили в пресс-службе АвтоВАЗа. Автоматизированная коробка передач была создана совместно с партнерами из Германии. Сама коробка ВАЗовская, а электромеханический актуатор используется от немецкой компании ZF. На заводе не смогли возобновить поставки этого исполнительного механизма, либо признали эксперимент с АМТ неудачным. По статистике на продажу автомобилей с АМТ приходилось всего около 10%.

Это был "робот" с электрическим приводом единственного диска сцепления. Такие модели были популярны у европейских либо японских производителей лет десять назад. На данный момент почти все ведущие автомобильные концерны мира от них давно отказались в пользу еще более современной трансмиссии: преселективных роботов с двумя сцеплениями. Главным преимуществом данной трансмиссии была ее дешевизна.