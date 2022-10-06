"Акрон" вышел в следующую стадию Кубка России

Тольяттинский ФК "Акрон" обыграл владимирское "Торпедо" благодаря голу Константина Базелюка с одиннадцатиметровой отметки.

Включился "Акрон" в игру буквально с самого начала. Уже к десятой минуте тольяттинцы угрожали воротам "Торпедо" четыре раза: дважды после углового бил Гираев, по удару нанесли Шакуро и Сасин, который на 33-й минуте имел не менее убойный момент после паса в центр штрафной от Савичева — полузащитник попал в сетку ворот с внешней стороны. Тяжелое поле мешало быстро передвигать мяч, но владение нашей командой преимуществом было неоспоримо.

Второй тайм "Акрон" начал также активно: сначала Карим подкараулил отскок, но не попал в створ ворот из вратарской, а на 50-й минуте Максим Палиенко получил разрезающую передачу от Песегова и покатил рядом со штангой. Гол в ворота хозяев назревал даже несмотря на то, что Виктор Чувилов на 58-й минуте угодил в перекладину. Константин Савичев выполнял навес в штрафную, который рукой прервал Егор Скворцов — пенальти, который мастерски реализовал Константин Базелюк.

Концовка матча получилась очень затяжной — к основному времени матча было добавлено целых 13 минут. Однако весомый повод для этого у арбитра был: на 75-й минуте матча в единоборстве с Палиенко серьезную травму получил игрок "Торпедо" Владислав Лабзин — перелом голеностопа. К полю выехала бригада скорой помощи, футболиста эвакуировали в ближайшую больницу.

Азаров и Базелюк могли реализовать контратаки, но счет на табло до конца поединка не изменился. Наша команда впервые в истории пробилась в 1/16 Кубка России. Матчи пятого раунда Пути регионов пройдут с 1 по 3 ноября. Пары команд определятся в ходе жеребьевки, которая состоится в пятницу, 7 октября, в прямом эфире "Матч Премьер". Ее начало — в 21:00 по самарскому времени.