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Футбол Спорт

"Акрон" вышел в следующую стадию Кубка России

ТОЛЬЯТТИ. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский ФК "Акрон" обыграл владимирское "Торпедо" благодаря голу Константина Базелюка с одиннадцатиметровой отметки.

Фото: ФК "Акрон"

Включился "Акрон" в игру буквально с самого начала. Уже к десятой минуте тольяттинцы угрожали воротам "Торпедо" четыре раза: дважды после углового бил Гираев, по удару нанесли Шакуро и Сасин, который на 33-й минуте имел не менее убойный момент после паса в центр штрафной от Савичева — полузащитник попал в сетку ворот с внешней стороны. Тяжелое поле мешало быстро передвигать мяч, но владение нашей командой преимуществом было неоспоримо.

Второй тайм "Акрон" начал также активно: сначала Карим подкараулил отскок, но не попал в створ ворот из вратарской, а на 50-й минуте Максим Палиенко получил разрезающую передачу от Песегова и покатил рядом со штангой. Гол в ворота хозяев назревал даже несмотря на то, что Виктор Чувилов на 58-й минуте угодил в перекладину. Константин Савичев выполнял навес в штрафную, который рукой прервал Егор Скворцов — пенальти, который мастерски реализовал Константин Базелюк.

Концовка матча получилась очень затяжной — к основному времени матча было добавлено целых 13 минут. Однако весомый повод для этого у арбитра был: на 75-й минуте матча в единоборстве с Палиенко серьезную травму получил игрок "Торпедо" Владислав Лабзин — перелом голеностопа. К полю выехала бригада скорой помощи, футболиста эвакуировали в ближайшую больницу. 

Азаров и Базелюк могли реализовать контратаки, но счет на табло до конца поединка не изменился. Наша команда впервые в истории пробилась в 1/16 Кубка России. Матчи пятого раунда Пути регионов пройдут с 1 по 3 ноября. Пары команд определятся в ходе жеребьевки, которая состоится в пятницу, 7 октября, в прямом эфире "Матч Премьер". Ее начало — в 21:00 по самарскому времени.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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