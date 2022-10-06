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Законотворчество Власть и политика

Законодатели помогут областным аграриям решить вопросы мелиорации и семеноводства с помощью правовой базы

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В областном парламенте под председательством спикера Самарской губернской думы Геннадия Котельникова состоялось рабочее совещание, где обсуждались вопросы законодательного регулирования в сфере мелиорации и семеноводства.

В работе приняли участие также председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Николай Сомов, глава Приволжского района Евгений Богомолов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Денис Герасенков, представители сельскохозяйственных предприятий, министерства лесного хозяйства Самарской области, научных и образовательных организаций.

Напомним, уборочная кампания 2022 года по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур бьет рекорды — общая цифра по области достигает уже свыше 3,3 млн тонн зерна.

О том, чем законодатели могут помочь сельчанам в достижении еще более высоких результатов, шла речь на рабочем совещании. Представители профильных региональных ведомств и  сельскохозяйственных предприятий высказали свои предложения. Речь шла о более эффективном использовании мелиорированных земель и о совершенствовании нормативной правовой базы в сфере семеноводства.

Мелиорация, по мнению аграриев, может повысить плодородие земли — а значит, обеспечит продовольственную безопасность, послужит гарантом хороших урожаев сегодня и поможет сохранить высокие результаты на долгие годы.

Успешно применяют мелиорацию в сельхозпредприятиях Приволжского района, где в 70-е годы прошлого столетия была построена Спасская оросительная система. Это гидротехническое сооружение сейчас — одно из наиболее активно используемых в регионе.

В августе делегация областного парламента под руководством Геннадия Котельникова побывала с рабочим визитом в Приволжском районе, где при посещении сельхозобъектов речь зашла о совершенствовании законодательной базы.

Так, например, региональным законом "О земле" до 1 января 2024 года предусмотрен мораторий на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Самарской области. С одной стороны — это гарантирует стабильные финансовые поступления в бюджеты сельских районов, а также обеспечивает контроль за рациональным использованием земли. С другой стороны, из-за того, что земля находится у аграриев не в собственности, а в аренде, вкладывать средства в мелиорацию решаются не многие.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области проводит сбор и уточнение информации о площади сельхозугодий, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Инвентаризация земель позволит получить полную картину по всем муниципалитетам региона и принять взвешенное решение о необходимости продления моратория.

На рабочем совещании прозвучало и предложение о внесении изменений в Земельный кодекс РФ о проведении обязательной мелиорации обрабатываемых земель, выделения мелиорированных земель в отдельную категорию. Один из вариантов — получение права на оформление в собственность именно тех земельных участков, где расположены объекты мелиорации.

Другой важный вопрос — обеспечение качественным и районированным семенным материалом, к нему активно подключились и сами сельхозпроизводители. В специализированной исследовательской лаборатории крестьянско-фермерского хозяйства Евгения Цирулева создают семенной материал элитных сортов картофеля, который оптимально подходит для выращивания на юге региона.  Работа идет совместно с сотрудниками Самарским аграрным университетом. На землях КФХ "Цирулев Е.П." заложены экспериментальные посевы овощей и картофеля для отработки новаторских агротехнологий.

Для продолжения селекционной работы необходим доступ к коллекционным фондам семян, однако для частных организаций такая возможность на федеральном уровне не предусмотрена. Участники совещания приняли решение подготовить проект обращения в адрес Правительства РФ о возможности допуска негосударственных семеноводческих лабораторий к коллекции генетических ресурсов растений.

Работа по совершенствованию правовой базы продолжится и в направлении лесомелиоративной защиты. Как отметили участники совещания, для восстановления лесополос, защищающих почву, необходим посадочный материал -это должны быть определенные породы деревьев и в нужном объеме.

Для совместной работы органов власти и собственников земли нужна государственная программа, подготовка которой уже идет в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Участники рабочего совещания настоятельно рекомендовали ускорить принятие данной программы.

Подводя итог работы, председатель областного парламента Геннадий Котельников отметил: "Итоги сельскохозяйственного года для самарского АПК  принесли новые рекорды и новые достижения. Уверен,  что с помощью депутатов областного парламента, на законотворческой ниве появятся правовые акты для еще лучших достижений аграриев Самарской области. В этом заинтересованы все: и органы госвласти, и сельхозтоваропроизводители, и наука".

Гид потребителя

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