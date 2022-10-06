Экс-главбуха самарского образовательного учреждения задержали за взятки

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении бывшего главбуха одного из общеобразовательных учреждений. Женщину подозревают в получении взятки. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, с мая по октябрь 2019 г. подозреваемая получила от индивидуального предпринимателя не менее 695 тыс. рублей. Она должна была посодействовать в заключении договоров на техобслуживание компьютерного оборудования. При этом фактически контрагент не планировал выполнять свои обязательства. Часть полученных по контракту денег он должен был отдать главбуху.
В уголовном деле уже 10 эпизодов. Подозреваемая задержана.
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️