Экс-главбуха самарского образовательного учреждения задержали за взятки

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении бывшего главбуха одного из общеобразовательных учреждений. Женщину подозревают в получении взятки. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с мая по октябрь 2019 г. подозреваемая получила от индивидуального предпринимателя не менее 695 тыс. рублей. Она должна была посодействовать в заключении договоров на техобслуживание компьютерного оборудования. При этом фактически контрагент не планировал выполнять свои обязательства. Часть полученных по контракту денег он должен был отдать главбуху.

В уголовном деле уже 10 эпизодов. Подозреваемая задержана.