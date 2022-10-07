В Самарской области безработный сельский житель потерял у "брокера" 1,2 млн рублей

В Кинель-Черкасском районе Самарской области 39-летнему безработному местному жителю от "брокера" торговой интернет площадки поступило "выгодное" предложение.

Неизвестный пообещал мужчине хороший заработок. Необходимо лишь правильно вложить деньги, после чего можно пожизненно получать большие дивиденды, играя на виртуальной бирже. Подавшись на заманчивое предложение, потерпевший посредством одного из интернет-сайтов перевел мошеннику около 1,2 млн руб., после чего неизвестный перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.