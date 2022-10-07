В Самаре и Тольятти удалось собрать 5 тонн батареек

С 27 сентября по 3 октября ГК "ЭкоВоз" установила в Тольятти у гипермаркета "ЛЕНТА" контейнер для сбора отработанных батареек. В Самаре контейнеры были установлены на ул. Физкультурной, 141 и у гипермаркета "ЛЕНТА".

Жители могли сдать неограниченное количество батареек на переработку для того, чтобы отработанные элементы питания не загрязняли окружающую среду, а были использованы вторично.

Компания благодарит всех участников акции: жителей, которые собирали батарейки и приносили их на переработку, компанию "Duracell" за то, что согласилась поддержать инициативу ГК "ЭкоВоз" и организовала акцию в Тольятти, хотя изначально у них стояла в списке городов-участников только Самара, гипермаркет "ЛЕНТА" — за согласие разместить на своей площадке контейнер для сбора отработанных батареек.