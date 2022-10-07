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Экология Общество

С 10 октября 2022 года изменится маршрут Экомобиля в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи со сменой собственника на парковке ул. Дзержинского, 3 "Б" ГК "ЭкоВоз" меняет место остановки Экомобиля на ул. Дзержинского, 5 "А".

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Новое расписание маршрута Экомобиля выглядит так:

Понедельник

12, 14 кварталы Тольятти

15.30 — 16.00 14 кв, ул. 40 лет Победы, 82 (Между школами, рядом с памятником);

16.15 — 17.00 14 кв, ул. Дзержинского, 5 "А" (на парковке со стороны ул. Дзержинского);

17.15 — 18.00 12 кв, б-р. Гая, 19 (ТЦ "Метелица").

Вторник

с. Тимофеевка, Комсомольский р-он, Жигулевск;

14.30 — 15.00 Село Тимофеевка, ул. Школьная 54а (Дом культуры);

15.30 — 16.00 Комсомольский р-н, ул. Лизы Чайкиной, 79;

16.15 — 16.45 Комсомольский р-н, ул. Коммунистическая, 83 (напротив Речпорта, на остановке, у "Роспечати");

17.30 — 18.00 Жигулевск, ул. Комсомольская, 36.

Среда

5, 9, 13 кварталы Тольятти;

14.15 — 14.50 7 кв, ул. Юбилейная, 55 (ПАО "Сбербанк");

15.00 — 15.40 5 кв, ул. Юбилейная, 25 ("Рыбий глаз");

16.00 — 16.40 9 кв, ул. Степана Разина, 25 (продовольственный магазин, рядом с остановкой и "Пирамидой");

17.00 — 17.30 13 кв, ул. Ворошилова, 57 (у магазина, рядом остановка);

17.40 — 18.10 13 кв, ул. 40 лет Победы, 94 "Б" (маг. "Пеликан", рядом с ТЦ "Фрегат").

Четверг

Центральный р-н Тольятти

14.30 — 15.15 ул. Льва Толстого, 11 (магазин "Магнит");

15.30 — 16.00 ул. Победы, 40 (слева от Филармонии, маг. "Изумруд");

16.15 — 16.45 б-р Ленина, 23 (в районе ТЦ "Фаворит");

17.00 — 17.30 ул. Ленина, 87.

Пятница

17 квартал Тольятти

16.00 — 16.40 17 кв, ул. Тополиная, 35 (ТД "София");

17.00 — 17.40 17 кв, ул. 40 лет Победы, 28 (супермаркет Гулливер).

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