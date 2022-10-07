В Самарской области попытка стребовать долг с многодетной матери закончилась уголовным делом

В Большечерниговском районе Самарской области направили в суд уголовное дело о самоуправстве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В полицию обратилась 24-летняя безработная мать четырех детей. Она сказала, что 31-летняя владелица магазина похитила с ее банковской карты 57,9 тыс. рублей.

Как выяснилось, многодетная мать долго брала в магазине продукты под расписку, но не спешила возвращать долг.

В итоге однажды хозяйка магазина узнала, в какой день зачисляются детские пособия и пришла домой к должнице. Женщина потребовала разблокировать телефон и показать счет в мобильном приложении.

Потерпевшая выполнила требование, оставила телефон владелице магазина и ушла в другую комнату. Позже девушка обнаружила, что с ее счета сняты все средства, в том числе поступившие детские пособия.

В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ ("Самоуправство").