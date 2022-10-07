В Самарской области попытка стребовать долг с многодетной матери закончилась уголовным делом

В Большечерниговском районе Самарской области направили в суд уголовное дело о самоуправстве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В полицию обратилась 24-летняя безработная мать четырех детей. Она сказала, что 31-летняя владелица магазина похитила с ее банковской карты 57,9 тыс. рублей.
Как выяснилось, многодетная мать долго брала в магазине продукты под расписку, но не спешила возвращать долг.
В итоге однажды хозяйка магазина узнала, в какой день зачисляются детские пособия и пришла домой к должнице. Женщина потребовала разблокировать телефон и показать счет в мобильном приложении.
Потерпевшая выполнила требование, оставила телефон владелице магазина и ушла в другую комнату. Позже девушка обнаружила, что с ее счета сняты все средства, в том числе поступившие детские пособия.
В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ ("Самоуправство").
Последние комментарии
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️