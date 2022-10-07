Шестерых самарцев будут судить за сбыт наркотиков

В Самаре закончилось расследование уголовного дела шести человек, которых обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, самарцы объединились в преступную группу, чтобы сбывать наркотики через тайники. Они через интернет получали координаты тайников с "оптовыми" партиями веществ и инструкции по расфасовке. После этого один из участников группы делал "закладки".
Так, 24 декабря 2021 г. обвиняемые получили информацию о тайнике с более чем 30 свертками, в которых было более 129 г наркотика. После этого запрещенное вещество отнесли домой к одному из подельников и планировали разложить по 17 "закладкам".
Уголовное дело направлено в суд.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️