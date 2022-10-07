Шестерых самарцев будут судить за сбыт наркотиков

В Самаре закончилось расследование уголовного дела шести человек, которых обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, самарцы объединились в преступную группу, чтобы сбывать наркотики через тайники. Они через интернет получали координаты тайников с "оптовыми" партиями веществ и инструкции по расфасовке. После этого один из участников группы делал "закладки".

Так, 24 декабря 2021 г. обвиняемые получили информацию о тайнике с более чем 30 свертками, в которых было более 129 г наркотика. После этого запрещенное вещество отнесли домой к одному из подельников и планировали разложить по 17 "закладкам".

Уголовное дело направлено в суд.