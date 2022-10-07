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Автопром Машиностроение

Автомарафон "АвтоВАЗ рулит!" помогает заводу найти новых сотрудников

ТОЛЬЯТТИ. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В крупнейших городах региона проходит акция в поддержку АвтоВАЗа. За неделю работы масштабного автомарафона "АвтоВАЗ рулит!" кадровики предприятия проконсультировали сотни человек. Всех их ждут на работу на заводе - в связи с наращиванием производства предприятие готово трудоустроить до 4 тыс. новых сотрудников.

"Мы благодарны правительству Самарской области и лично губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову за поддержку нашего предприятия, в том числе в части набора дополнительных сотрудников в наш коллектив. Перед нашим заводом стоят амбициозные цели по наращиваю выпуска автомобилей в 2023 году и в последующие годы. В связи с этим укрепление кадрового потенциала является для нас сегодня одной из первоочередных задач", - отметил вице-президент по персоналу и социальной политике АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Михаленко.

Он подчеркнул, что завод предлагает конкурентную заработную плату - по основным специальностям она стартует с 51,3 тыс. рублей.

"Также предусмотрен ряд выплат при трудоустройстве, в их числе до 10 тыс. руб. ежемесячная компенсации аренды жилья иногородним специалистам. Кроме того, на всех работников распространяется действие нашего коллективного договора, который признан одним из лучших в отрасли. Автопробега "АвтоВАЗ рулит" ждут еще три города нашего региона, не сомневаюсь, что и там к нашему предприятию будет большой интерес", - рассказал Дмитрий Михаленко.

Напомним, автомарафон стартовал в Тольятти 30 сентября. Участники уже проехали через Жигулевск, Октябрьск, Сызрань, Чапаевск, Новокуйбышевск, сразу три площадки посетили в Самаре. Сегодня акция прошла в Отрадном и Кинеле, 8 октября - в Похвистнево.

На центральных площадях городов, где останавливаются участники автопробега, работают презентационные площадки крупнейшего в стране завода по производству легковых автомобилей. У жителей есть возможность  пообщаться с сотрудниками кадровой службы АвтоВАЗа и получить необходимые консультации. Предприятие предлагает большой выбор профессий и широкий социальный пакет.

Отметим, что сегодня на заводе трудится более 32 тыс. человек. Новые задачи требуют расширения штата сотрудников. Предприятию нужны слесари, сварщики, маляры, рихтовщики, водители-испытатели, контролеры, комплектовщики и другие специалисты. Средняя зарплата по основным специальностям начинается от 51300 рублей. При трудоустройстве предусмотрены выплаты: 12000 рублей - бонус за трудоустройство; 10000 рублей - уже через неделю работы; до 10000 рублей - на аренду жилья иногородним и другие меры поддержки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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