"Крылья Советов" проиграли "Спартаку" 2:5

"Крылья Советов" 9 октября проиграли в 12-м туре Мир РПЛ в Москве "Спартаку" со счетом 2:5, сообщает пресс-служба самарской команды.

Счет в мачте открыли на шестой минуте встречи. С передачи Максима Глушенкова отличился Роман Ежов – 1:0. Счет хозяева сравняли на пятой из шести компенсированных к первому тайму минуте – сильным ударом из штрафной отличился Промес – 1:1.

На 50-й минуте Александр Соболев ударом из штрафной вывел "Спартак" вперед – 2:1. На 57-й минуте, после подачи Сергея Пиняева со штрафного, Амар Рахманович буквально занес мяч в ворота хозяев поля – 2:2.

На 61-й минуте матча Александр Соболев замкнул передачу вышедшего на замену Антона Зиньковского – 3:2. На 73-й минуте Промес навесил со штрафного, и Руслан Литвинов отправил мяч в сетку ворот самарцев – 4:2. На пятой компенсированной ко второму тайму минуте Промес установил окончательный счет – 5:2.

В следующем, 13-м туре, "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Сочи". Игра состоится в воскресенье, 16 октября, в 15:00.