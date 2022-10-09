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Футбол Спорт

"Крылья Советов" проиграли "Спартаку" 2:5

МОСКВА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" 9 октября проиграли в 12-м туре Мир РПЛ в Москве "Спартаку" со счетом 2:5, сообщает пресс-служба самарской команды.

Фото: http://www.kc-camapa.ru/

Счет в мачте открыли на шестой минуте встречи. С передачи Максима Глушенкова отличился Роман Ежов – 1:0. Счет хозяева сравняли на пятой из шести компенсированных к первому тайму минуте – сильным ударом из штрафной отличился Промес – 1:1.

На 50-й минуте Александр Соболев ударом из штрафной вывел "Спартак" вперед – 2:1. На 57-й минуте, после подачи Сергея Пиняева со штрафного, Амар Рахманович буквально занес мяч в ворота хозяев поля – 2:2.

На 61-й минуте матча Александр Соболев замкнул передачу вышедшего на замену Антона Зиньковского – 3:2. На 73-й минуте Промес навесил со штрафного, и Руслан Литвинов отправил мяч в сетку ворот самарцев – 4:2. На пятой компенсированной ко второму тайму минуте Промес установил окончательный счет – 5:2.

В следующем, 13-м туре, "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Сочи". Игра состоится в воскресенье, 16 октября, в 15:00.

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Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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