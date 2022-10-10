"Волгатрансстрой-проект" разработает проект строительства пятой очереди набережной в Самаре

Департамент градостроительства определился с подрядчиком, который выполнит проект строительства пятой очереди набережной реки Волги в границах улицы Вилоновской и II очереди набережной. На торги заявились два участника, победителем стало ООО "Волгатрансстрой-проект".

Начальная цена контракта составляла 168,65 млн рублей. "Волгатрансстрой-проект" предложил выполнить работу за 131,54 млн рублей. На разработку проекта дается 14 месяцев "с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы по проектной и сметной документации".

В качестве источника финансирования указаны средства областного, местного и федерального бюджетов.

В проекте необходимо предусмотреть выделение трех этапов строительства. Первый этап — пешеходная эспланада на отметке 35,0 м для соединения Старой и Новой набережных, в состав которой должны войти организованные спуски на нижний уровень ландшафтной зоны и подъемы на верхний уровень набережной на территорию Пивзавода и ГРЭС.

Второй этап строительства включает создание системы ландшафтного парка в виде нескольких террасированных уровней, обеспечивающих связь с естественным берегом Волги, включая амфитеатр в зоне бассейна ЦСК ВВС.

Третий этап — разработка плана благоустройства с ведомостью малых архитектурных форм, системой освещения, эскиза ограждения территории ГРЭС, сводного плана инженерных сетей с учетом комплекса требований обеспечения доступности маломобильным группам на все уровни набережной.

В техзадании также прописаны сроки самого строительства — 2023–2025 гг. "Строительство набережной 5-й очереди строительства будет осуществляться в береговой полосе реки Волги, между улицей Вилоновской и участком бассейна ЦСК ВВС включительно", — отмечается в документации.

Ориентировочная площадь участка — 55 тыс. кв. метров, в т. ч. 30 тыс. кв. метров — береговая полоса, 11 тыс. кв. метров — эспланада, 14,6 тыс. кв метров — рекреации, примыкающие к набережной. Предполагаемая стоимость строительства — 3,84 млрд рублей.