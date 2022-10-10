16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Волгатрансстрой-проект" разработает проект строительства пятой очереди набережной в Самаре "Самарский деловой центр" реанимирует проект застройки высотным жильем территории "Кинапа" На II и III этап реконструкции набережной в Тольятти выделили почти миллиард рублей На строительство ФОКа в Красноярском районе выделили 393 млн рублей В Самаре под комплексное развитие отдадут территорию рядом с Домом со слонами

Строительство Строительство и недвижимость

"Волгатрансстрой-проект" разработает проект строительства пятой очереди набережной в Самаре

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Департамент градостроительства определился с подрядчиком, который выполнит проект строительства пятой очереди набережной реки Волги в границах улицы Вилоновской и II очереди набережной. На торги заявились два участника, победителем стало ООО "Волгатрансстрой-проект".

Фото: www.zakupki.gov.ru

Начальная цена контракта составляла 168,65 млн рублей. "Волгатрансстрой-проект" предложил выполнить работу за 131,54 млн рублей. На разработку проекта дается 14 месяцев "с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы по проектной и сметной документации".

В качестве источника финансирования указаны средства областного, местного и федерального бюджетов.

В проекте необходимо предусмотреть выделение трех этапов строительства. Первый этап — пешеходная эспланада на отметке 35,0 м для соединения Старой и Новой набережных, в состав которой должны войти организованные спуски на нижний уровень ландшафтной зоны и подъемы на верхний уровень набережной на территорию Пивзавода и ГРЭС.

Второй этап строительства включает создание системы ландшафтного парка в виде нескольких террасированных уровней, обеспечивающих связь с естественным берегом Волги, включая амфитеатр в зоне бассейна ЦСК ВВС.

Третий этап — разработка плана благоустройства с ведомостью малых архитектурных форм, системой освещения, эскиза ограждения территории ГРЭС, сводного плана инженерных сетей с учетом комплекса требований обеспечения доступности маломобильным группам на все уровни набережной.

В техзадании также прописаны сроки самого строительства — 2023–2025 гг. "Строительство набережной 5-й очереди строительства будет осуществляться в береговой полосе реки Волги, между улицей Вилоновской и участком бассейна ЦСК ВВС включительно", — отмечается в документации.

Ориентировочная площадь участка — 55 тыс. кв. метров, в т. ч. 30 тыс. кв. метров — береговая полоса, 11 тыс. кв. метров — эспланада, 14,6 тыс. кв метров — рекреации, примыкающие к набережной. Предполагаемая стоимость строительства — 3,84 млрд рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6