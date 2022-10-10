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Губернатор Власть и политика

Семьи мобилизованных в Самарской области получат новые льготы для детей

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области приняты на региональном уровне дополнительные меры поддержки семей мобилизованных. Это освобождение от платы за детский сад и бесплатное питание в школах для детей всех тех, кто призван в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил губернатор Дмитрий Азаров на оперативном совещании в понедельник, 10 октября, в правительстве региона.

Расчет льготы будет проведен с момента зачисления военнослужащего в воинское подразделение.

Председатель областного родительского собрания Самарской области Елена Климова считает, что принятое на региональном уровне решение о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных, в том числе освобождение от платы за детский сад и бесплатное питание в школах для детей тех, кто призван в рамках частичной мобилизации, - очень своевременное и  важное решение.

"Это большая помощь многим женщинам и семьям нашей области, благосостояние которых зависело от мужского плеча. Благодаря оперативной работе на всех уровнях власти региона эти семьи не остаются без внимания. Я знаю, что Дмитрий Игоревич лично встречался с мужчинами, которых призвали в рамках частичной мобилизации, поговорил с ними, выслушал их, разобрался в самых непростых вопросах, которые их беспокоят. Параллельно на уровне муниципалитетов велась обширная работа  по формированию "социального паспорта": необходимо было понять, что нужно гражданам, в какой помощи они нуждаются. И только после этого, после детальной, предметной, если можно так сказать, работы были приняты конкретные решения. Безусловно, это очень оперативная, слаженная, многоуровневая работа, результатом которой станет реальная помощь жителям нашей области", - подчеркнула Елена Климова.

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